पुरुषों के लिए भी जरूरी होता है स्किन केयर, एंटी एजिंग के लिए रोजाना करें ये काम

Men Skin Care Routine: महिलाओं की तरह पुरुष अपनी स्किन की केयर नहीं करते हैं, इसीलिए उनके चेहरे पर जल्दी बुढ़ापा दिखने लगता है और कई तरह की परेशानियां होती हैं.

पुरुष ऐसे रखें अपनी स्किन का ख्याल

जब भी स्किन केयर या फिर मेकअप की बात होती है तो महिलाओं का ही जिक्र होता है, तमाम लोग महिलाओं के लिए ऐसे टिप्स बताते हैं, जो उनकी स्किन को हेल्दी बनाने और खूबसूरत दिखने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन इनकी पुरुषों को भी उतनी ही जरूरत होती है. पुरुषों के स्किन केयर की बात भले ही कम होती हो, लेकिन हमेशा जवान दिखने के लिए उन्हें भी कई बातों का ख्याल रखना होता है. आज हम आपको पुरुषों का स्किन केयर रूटीन बताएंगे, जिससे एंटी एजिंग और बाकी तमाम तरह के फायदे मिल सकते हैं. 

स्किन को रखें मॉइश्चराइज 

आमतौर पर ज्यादातर पुरुष अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, चेहरे या फिर बॉडी पर कोई भी क्रीम लगाना उन्हें एक आफत जैसा लगता है. ऐसे में 30 साल की उम्र पार करने के बाद उनके चेहरे पर झुर्रियां और कई तरह की चीजें नजर आने लगती हैं. ऐसे में स्किन का ख्याल रखना काफी जरूरी है. इसके लिए सबसे पहला काम तो स्किन को मॉइश्चराइज रखना होता है. कोशिश करें कि आपकी स्किन ड्राई न हो और हमेशा इसमें नमी बरकरार रहे. 

ये है स्किन केयर रूटीन 

  • स्किन को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए रात में फेशवॉश से धोना जरूरी है, जिससे दिनभर की गंदगी और ऑयल निकल जाए. 
  • रात को मुंह धोने के बाद मॉइश्चराइजर लगाएं, इससे रातभर स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा और सुबह ये काफी सॉफ्ट नजर आएगी. 
  • अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, इससे स्किन को नेचुरल ग्लो मिलेगा और पिंपल्स की समस्या को भी खत्म करेगा. 
  • अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां या डलनेस दिखने लगी है तो आप रात में विटामिन ई सीरम या गुलाब जल लगा सकते हैं. 
  • हमेशा बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ऐसा करने से टैनिंग और एक्ने जैसी चीजें नहीं होंगीं. 

कितनी अलग होती है पुरुषों की स्किन?

अब एक सवाल ये भी है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों की स्किन कितनी अलग होती है? ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं और पुरुषों की स्किन में अंतर होता है. लड़कों की स्किन लड़कियों के मुकाबले थोड़ी सी मोटी होती है. इसीलिए पुरुषों को ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के चांस ज्यादा होते हैं. कोलेजन की मात्रा में ज्यादा अंतर नहीं होता है, वहीं एजिंस प्रोसेस भी एक जैसा ही होता है. महिलाओं के मुकाबले ज्यादातर पुरुष स्किन केयर नहीं करते हैं और एक्ने को इग्नोर करते हैं, ऐसे में उनकी स्किन जल्दी बूढ़ी दिखने लगती है. 

