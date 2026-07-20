मानसून में त्वचा हो रही है बेजान, एक्सपर्ट से जानिए इसके पीछे की वजह और बचाव के तरीके

मानसून की बारिश भले ही गर्मी से राहत दिलाती है, लेकिन यह मौसम त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी लेकर आता है. हवा में बढ़ी हुई नमी, तापमान में बदलाव, प्रदूषण और लंबे समय तक रहने वाली सीलन त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को कमजोर कर सकती है. इसकी वजह से त्वचा में रूखापन, जलन, मुंहासे, फंगल इंफेक्शन और संवेदनशीलता जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर समस्या का अलग-अलग इलाज करने के बजाय त्वचा की सुरक्षा परत को मजबूत बनाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

स्किन बैरियर क्या होता है?

स्किन बैरियर हमारी त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है. इसे अक्सर ईंट और सीमेंट जैसी संरचना से समझाया जाता है. इसमें त्वचा की कोशिकाएं ईंटों की तरह काम करती हैं, जबकि सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड जैसे लिपिड सीमेंट की तरह इन कोशिकाओं को आपस में जोड़कर रखते हैं. स्किन बैरियर का मुख्य काम त्वचा में नमी बनाए रखना और पानी की कमी को रोकना होता है. इसके साथ ही यह धूल, प्रदूषण, बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक तत्वों को शरीर के अंदर जाने से भी रोकता है. यह त्वचा को हाइड्रेटेड, हेल्दी और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

मानसून में स्किन बैरियर क्यों कमजोर हो जाता है?

बारिश का मौसम भले ही गर्मी से राहत देता हो, लेकिन यह आपकी त्वचा के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है. हवा में बढ़ी हुई नमी, पसीना, प्रदूषण और बैक्टीरिया की बढ़ती संख्या स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचा सकती है. स्किन बैरियर त्वचा की वह सुरक्षात्मक परत है, जो नमी को बनाए रखने और बाहरी नुकसान से बचाने का काम करती है. जब यह कमजोर हो जाती है, तो त्वचा में जलन, मुंहासे, रूखापन और संक्रमण जैसी समस्याएं होने लगती हैं.

मानसून में स्किन बैरियर क्यों प्रभावित होता है?

ज्यादा नमी बिगाड़ देती है ऑयल बैलेंस- बारिश के मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण त्वचा पर पसीना और तेल ज्यादा बनने लगता है. जब ये दोनों मिल जाते हैं, तो रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं.

बार-बार चेहरा धोना- चिपचिपाहट से बचने के लिए कई लोग दिन में कई बार चेहरा धोते हैं। इससे त्वचा के प्राकृतिक तेल निकल जाते हैं और स्किन बैरियर कमजोर होने लगता है.

प्रदूषण का असर- बारिश होने के बावजूद प्रदूषण पूरी तरह खत्म नहीं होता. हवा में मौजूद धूल और सूक्ष्म कण त्वचा पर जम जाते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है और सूजन की समस्या हो सकती है.

फंगस और बैक्टीरिया का बढ़ना- नमी वाला वातावरण फंगस और बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए अनुकूल होता है. इससे त्वचा में संक्रमण, खुजली और जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इस समस्या से कैसे बचें?

माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें- ऐसा फेस क्लींजर चुनें जो pH-बैलेंस्ड हो और जिसमें सल्फेट न हो. इससे त्वचा साफ भी रहेगी और उसके प्राकृतिक तेल भी नहीं निकलेंगे.

सेरामाइड्स वाले प्रोडक्ट्स लगाएं- सेरामाइड्स त्वचा की सुरक्षात्मक परत को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और खोई हुई नमी को वापस लाने का काम करते हैं.

मॉइस्चराइजर लगाना न छोड़ें- अगर आपकी त्वचा ऑयली है तब भी मॉइस्चराइजर जरूरी है. मानसून में हल्के जेल-बेस्ड या लोशन-बेस्ड मॉइस्चराइजर बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

सनस्क्रीन जरूर लगाएं- कई लोग सोचते हैं कि बारिश में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, लेकिन बादलों के बीच से भी UV किरणें त्वचा तक पहुंच सकती हैं. इसलिए हर दिन सनस्क्रीन लगाना जरूरी है.

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