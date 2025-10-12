विज्ञापन

जमीन पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? बिस्तर के ऊपर बैठकर खाना खाने से क्या होता है, जान‍िए यहां

क्या फर्श पर बैठना खाने के लिए अच्छा है? चल‍िए आपको बताते हैं क‍ि अगर आप नीचे बैठकर खाना शुरू करते हैं तो आपको एक नहीं, बल्‍क‍ि अनेक फायदे म‍िलेंगे.

जमीन पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है? बिस्तर के ऊपर बैठकर खाना खाने से क्या होता है, जान‍िए यहां
क्या फर्श पर बैठकर खाना अच्छा है?

Khana Kahan Baithkar khana Chahie : आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल इतनी बदल चुकी है कि खाने के तरीके भी बदल गए हैं. पहले लोग जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे,लेकिन अब ज्यादातर लोग डाइनिंग टेबल, सोफे या फिर बेड पर बैठकर खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि नीचे बैठकर खाना खाने से शरीर को कई हेल्थ बेनिफिट्स (Benefits of eating food while sitting on the floor in indian tradition) मिलते हैं. यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है. वहीं, बेड पर बैठकर खाना खाने (Why eating food on bed is unhealthy and bad for digestion) से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि नीचे बैठकर खाने के फायदे क्या हैं, सुबह खाली पेट क्या खाना (What to eat first thing after waking up) चाहिए और क्यों पलंग या बेड पर खाना खाने से बचना चाहिए.

नीचे बैठकर खाना खाने के क्या फायदे हैं (Eating Sitting Down Benefits)

नीचे बैठकर खाना खाने से शरीर प्राकृतिक तरीके से फ्लेक्सिबल रहता है. जब आप जमीन पर पालथी मारकर बैठते हैं, तो आपकी पाचन क्रिया एक्टिव हो जाती है. इस पोजिशन को योग में सुखासन कहा जाता है, जो खाने के समय डायजेशन को आसान बनाता है. यह शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है. साथ ही, इस तरीके से खाने पर पेट जल्दी भर जाता है और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. यही कारण है कि पुराने जमाने में सभी लोग इसी पोजिशन में भोजन करते थे.

क्या नीचे बैठकर खाना अच्छा है (Is it Good to Eat Sitting Down)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नीचे बैठकर खाना सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि बेहद हेल्दी आदत है. यह पोजिशन आपके माइंड-गट कनेक्शन को मजबूत करती है. जब आप जमीन पर बैठकर धीरे-धीरे खाते हैं, तो आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि पेट भर चुका है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. साथ ही, यह तरीका आपकी रीढ़ की हड्डी और जॉइंट्स के लिए भी फायदेमंद है. लंबे समय तक अगर आप इस आदत को फॉलो करते हैं तो इससे शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों में भी राहत मिल सकती है.

सुबह उठकर खाली पेट क्या खाना चाहिए (What Should Eat Empty Stomach)

न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सुबह खाली पेट सही चीज खाने से दिनभर आपकी सेहत और एनर्जी पर असर पड़ता है. खाली पेट सबसे अच्छा है कि आप गुनगुना पानी या नींबू पानी पीएं. इसके बाद भिगोए हुए बादाम, किशमिश, अखरोट या अंजीर खाना बेहद फायदेमंद होता है. अगर आप हेल्दी स्किन और डाइजेशन चाहते हैं तो खाली पेट पपीता या सेब भी खा सकते हैं. वहीं, गर्म दूध या हल्दी वाला दूध भी शरीर को डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है.

पलंग पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए (Why Should not Eat on Bed)

पलंग पर बैठकर खाना एक गलत आदत माना जाता है. बेड पर बैठते समय शरीर का पोस्चर सही नहीं होता, जिससे खाने को ठीक से चबाना और पचाना मुश्किल हो जाता है. इससे एसिडिटी, गैस और अपच की समस्या हो सकती है. इसके अलावा, बेड पर बैठकर खाने से खाने के कण बिस्तर पर गिर सकते हैं, जिससे हाइजीन की समस्या होती है और बैक्टीरिया या कीड़े लगने का खतरा भी बढ़ जाता है.

बेड पर बैठकर खाना खाने से क्या होता है (What Happens Eat Food on Bed)

अगर आप नियमित रूप से बेड पर बैठकर खाना खाते हैं तो यह आदत धीरे-धीरे आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है. इससे न सिर्फ मोटापा बढ़ सकता है, बल्कि नींद पर भी बुरा असर पड़ता है. बेड में बैठकर खाने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है और लंबे समय में यह पीठ दर्द और जॉइंट प्रॉब्लम्स का कारण भी बन सकता है. साथ ही, बेड गंदा हो जाता है जिससे एलर्जी या स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

