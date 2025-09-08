विज्ञापन

बच्चे नहीं बांध पाते जूते के लेस? ये मजेदार ट्रिक्स करेंगी काम आसान, मिनटों में सीख लेगा shoelace बांधना

Shoelace Tying Tricks For Beginners: शूलेस बांधना बच्चों के लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन मजेदार ट्रिक्स और धैर्य से यह सीखना आसान हो जाता है. खेल-खेल में सिखाने से बच्चे मिनटों में लेस मास्टर बन सकते हैं.

खेल-खेल में बच्चों को सिखाएं जूते का लेस बांधना, टेंशन होगी कम

How To Teach Child To Tie Shoelaces Quickly: माता-पिता की सबसे आम टेंशन होती है...बच्चा जूते का लेस नहीं बांध पाता. स्कूल जाते समय या बाहर खेलते हुए बार-बार लेस खुलना न सिर्फ परेशानी है, बल्कि बच्चे के गिरने का भी खतरा बढ़ाता है. असल में, शूलेस बांधना बच्चों ( Shoelace tying for kids) के लिए फाइन मोटर स्किल है. इसमें उंगलियों की पकड़, ताकत और दिमाग-हाथ का तालमेल जरूरी होता है. छोटे बच्चों के हाथ विकास की प्रक्रिया में होते हैं, इसलिए उन्हें यह स्किल सीखने में थोड़ा समय लगता है.

किस उम्र में सिखाएं शूलेस बांधना? (Shoelace tying tricks)

विशेषज्ञ मानते हैं कि 4 से 6 साल की उम्र बच्चों को शूलेस बांधना सिखाने का सही समय है. इस दौरान उनकी ग्रिप और समझ दोनों बेहतर होने लगते हैं. बस जरूरत है धैर्य और प्रोत्साहन की.

मजेदार ट्रिक्स जो मिनटों में सिखाएंगी Shoelace Tying (easy shoelace tying tricks for toddlers)

खरगोश के कान (Bunny Ears Method)

बच्चों को कहानी के रूप में समझाएं कि लेस से दो 'खरगोश के कान' बनते हैं, फिर दोनों कानों को आपस में क्रॉस करके खींच लिया जाता है. यह तरीका बच्चों को गेम जैसा लगता है और वे जल्दी सीख जाते हैं.

स्टेप्स:

  • दोनों लेस से X का आकार बनाएं.
  • नीचे वाला लेस ऊपर से निकालकर कसें.
  • दोनों तरफ एक-एक 'खरगोश का कान' बनाएं.
  • कानों को क्रॉस कर बीच से निकालें और कस लें.

ट्री एंड लॉग ट्रिक (Tree and Log Trick)

बच्चे को बताएं कि एक लेस 'पेड़' है और दूसरा 'लकड़ी का टुकड़ा'. लकड़ी का टुकड़ा पेड़ के चारों ओर घूमकर अंदर से निकलता है. यह कहानीनुमा तरीका बच्चों को मजेदार लगता है.

कलरफुल लेस का जादू (Colorful shoelaces)

अगर जूते में अलग-अलग रंग के लेस हों (जैसे एक नीला, एक लाल), तो बच्चे को राइट-लेफ्ट की दिशा समझना आसान हो जाता है. हर स्टेप और भी क्लियर दिखने लगता है.

बड़े जूतों पर प्रैक्टिस (How to teach kids tie shoelaces)

घर पर पुराने बड़े जूतों पर बच्चे को प्रैक्टिस कराएं. बड़े लेस पकड़ना और खींचना आसान होता है, जिससे बच्चा जल्दी सीख जाता है.

धैर्य और प्रोत्साहन है जरूरी (Kids shoe lace tricks)

हर बच्चा अलग गति से सीखता है. अगर वह पहली बार में सफल न हो तो गुस्सा करने के बजाय उसे बार-बार कोशिश करने दें. जब बच्चा थोड़ा-थोड़ा सीखने लगे तो उसे शाबाशी और छोटा-सा इनाम दें. इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सीखने की प्रक्रिया मजेदार बनेगी.

