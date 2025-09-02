Baby Care: अपने बेबी को डायपर रैशेज से इस तरह बचाएं, अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

Diaper Rash Remedies: नवजात और छोटे बच्चों की स्किन बेहद नाजुक होती है. लंबे समय तक गीले डायपर में रहने, टाइट डायपर पहनाने या फिर गंदगी की वजह से डायपर रैशेज (Diaper Rashes) हो जाते हैं. यह स्थिति बच्चों के लिए असहज होती है, जिससे वे चिड़चिड़े और रोने लगते हैं. कई बार यह समस्या बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन की वजह से और भी गंभीर हो सकती है.

डायपर रैशेज के लक्षण | Symptoms of Diaper Rashes

डायपर पहनने वाली जगह पर लालिमा और सूजन.

त्वचा का नर्म और पीड़ायुक्त हो जाना.

छूने या धोने पर बच्चे का रोना.

खुजली और जलन महसूस होना.

बच्चे का चिड़चिड़ा और बेचैन होना.

डायपर रैशेज से बचाव और उपचार के घरेलू उपाय | diaper rash prevention tips

नारियल तेल | coconut oil for diaper rash

नारियल तेल शिशु की स्किन को मॉइस्चराइज करता है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल व एंटीफंगल गुण रैशेज को कम करते हैं. आधा चम्मच नारियल तेल हथेलियों पर लेकर प्रभावित हिस्से पर हल्की मालिश करें.

दही | home remedies for diaper rashes

दही यीस्‍ट और माइक्रोबियल इंफेक्शन को ठीक करने में सहायक है. आप शिशु के भोजन में दही शामिल कर सकती हैं या सीधे रैश वाली जगह पर दही लगा सकती हैं.

डायपर बदलने की आदत | parenting tips diaper rash

गीला या गंदा डायपर बच्चों में रैश का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए समय-समय पर डायपर चेक करें और तुरंत बदलें.

डायपर की सही फिटिंग | diaper rash home treatment

बहुत टाइट डायपर स्किन पर रगड़ पैदा करता है, जबकि ढीला डायपर रिसाव कर सकता है, इसलिए हमेशा आरामदायक और सही फिटिंग वाला डायपर ही पहनाएं.

एलोवेरा जेल | aloe vera for baby rashes

एलोवेरा की ठंडक बच्चों की त्वचा को सुकून देती है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन को खत्म करने में मदद करते हैं. प्रभावित हिस्से पर एलोवेरा जेल लगाएं, इससे जलन और सूजन कम होगी.

कपड़ों की सफाई पर ध्यान दें | diaper rash treatment in Hindi

बच्चों के कपड़े हमेशा अलग से माइल्ड डिटर्जेंट से धोएं. केमिकल युक्त डिटर्जेंट से बचें, क्योंकि यह स्किन पर खुजली और जलन बढ़ा सकता है. शिशु को डायपर रैशेज से बचाना आसान है, बस थोड़ी सी सावधानी और घरेलू नुस्खों की जरूरत होती है. नारियल तेल, दही और एलोवेरा जैसे नेचुरल उपाय बच्चों की नाजुक त्वचा को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें रैशेज से राहत दिलाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा