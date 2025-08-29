विज्ञापन

लिखने की स्पीड कैसे तेज करें? अपनाएं ये टिप्स, टाइप राइटर जैसी हो जाएगी तेज

धीमी राइटिंग स्पीड से कई छात्र परीक्षा में सवाल अधूरे छोड़ देते हैं. रोजाना अभ्यास और सही लिखने की आदत से लिखने की स्पीड आसानी से बढ़ाई जा सकती है.

2 मिनट में 10 पेज लिखने का नया तरीका

How To Increase writing speed: बोर्ड एग्जाम हर छात्र के जीवन का अहम पड़ाव होता है. प्रश्न पत्र हल करने के लिए पर्याप्त समय जरूर मिलता है, लेकिन अक्सर कई बच्चे समय की कमी के कारण सारे सवाल पूरे नहीं कर पाते. इसका मुख्य कारण होता है धीमी राइटिंग स्पीड. ऐसे में छात्र यह जानना चाहते हैं कि, आखिर लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए? अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये 5 टिप्स आपकी काफी मदद करेंगे.

पेन को सही तरीके से पकड़ें । How To Increase writing speed in exam

लिखते समय सबसे पहली और जरूरी चीज है पेन पकड़ने का तरीका. पेन को बहुत कसकर पकड़ने से उंगलियां जल्दी थक जाती हैं और लिखना मुश्किल हो जाता है. पेन को हल्के और आरामदायक तरीके से पकड़ें, ताकि आप बिना थके लंबे समय तक लिख सकें.

लिखकर करें रिवीजन । How To Increase writing speed for upsc mains

अक्सर बच्चे सिर्फ पढ़कर रिवीजन करते हैं, लेकिन अगर आप लिखकर रिवीजन करने की आदत डाल लें, तो आपकी लिखने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी. साथ ही, लिखकर पढ़ाई करने से चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं.

छोटे और आसान शब्दों का प्रयोग । Increase writing speed for upsc mains

लंबे-लंबे वाक्यों को लिखने में ज्यादा समय लगता है. ऐसे में अगर आप आसान और छोटे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो न सिर्फ जल्दी लिख पाएंगे, बल्कि पेपर को समय पर पूरा भी कर पाएंगे.

पेपर की अच्छी तैयारी । How To Increase writing speed in 5 minute

तेजी से लिखने के लिए जरूरी है कि आपका ध्यान पूरी तरह से पेपर पर हो. अगर सिलेबस की तैयारी पूरी होगी, तो आप आत्मविश्वास के साथ लिखेंगे और समय भी बचा पाएंगे, इसलिए परीक्षा से पहले पढ़ाई को अच्छे से दोहराएं और दिमाग को भटकने न दें.

रोजाना 4-5 पेज लिखने की आदत डालें । Best Tips for Board Exam Students

स्पीड तभी बढ़ती है जब आप रोजाना प्रैक्टिस करें. अगर आप हर दिन 4 से 5 पेज लिखने की आदत डाल लेंगे, तो परीक्षा में आपके हाथ तेज चलेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

लिखने के बाद जरूर पढ़ें । Increase writing speed in exam

तेजी से लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लिखना ज्यादा जरूरी है, इसलिए लिखने के बाद अपनी कॉपी को एक बार जरूर पढ़ें. इससे गलतियां कम होंगी और आत्मसंतोष भी मिलेगा. परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए सिर्फ तैयारी ही नहीं, बल्कि तेज और सही लिखने की कला भी जरूरी है. अगर छात्र अभी से इन आदतों को अपनाना शुरू कर दें, तो बोर्ड एग्जाम में समय की समस्या से आसानी से छुटकारा मिल सकता है.

