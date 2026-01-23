आपने भी बनवा रखा है देवी-देवता का टैटू, जानिए कैसे आपकी लाइफ पर पड़ता है इसका प्रभाव

Tattoo: विदेशों की तरह भारत में भी टैटू बनवाने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है. भारत में अलग अलग देवी-देवताओं के टैटू को शरीर पर बनवाना काफी आम हो गया है. लोग इन्हें एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल हीलिंग से भी जोड़कर देखने लगे हैं. खासतौर पर शिव और रावण जैसे पौराणिक प्रतीकों से जुड़े टैटू को लेकर यह माना जाता है कि इनमें गहरी एनर्जी और वाइब्रेशन छिपी होती है.

क्या है वाइब्रेशन साइंस और टैटू का कनेक्शन

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें बाजू पर दशानन या रावण के टैटू के बारे में बताया गया है साथ ही इसमें रावण के सभी दस सिरों के महत्व के बारे में भी बताया गया है.

पोस्ट में बताया गया है कि इस टैटू का हर निशान वाइब्रेशन साइंस पैटर्न से डिजाइन किया गया है जो आपके एनर्जी फील्ड पर असर डालता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को स्थिर करता है, और आपके सिस्टम से नेगेटिव चार्ज को साफ करता है.

शिव क्या दर्शाते हैं?

शिव हायर कॉन्शसनेस एनर्जी को दिखाते हैं. रावण तेज़ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को दिखाता है. जब इन दोनों ताकतों को पवित्र ज्योमेट्री के जरिए बनाया जाता है, तो वे एक शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी मैप बनाते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह आपके ऑरा को साफ करता है और आपकी इमोशनल कंडीशन को रीसेट करता है.



रावण की एनर्जी क्यों मानी जाती है ताकतवर?

रावण को आमतौर पर नेगेटिव रूप में देखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से वह तेज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है. रावण का टैटू यह दिखाता है कि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है.

