मैया के स्वागत के लिए नवरात्रि पर बनाएं ये रंगोली, यहां से चुनें बेस्ट डिजाइन

Navratri Rangoli Designs 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर यानि आज से शुरू हो गए हैं. इस पावन अवसर पर सिर्फ पूजा-अर्चना ही नहीं, बल्कि घर और मंदिर की सजावट भी महत्त्वपूर्ण होती है. रंगोली बनाना नवरात्रि का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी और उत्सव की भावना को बढ़ाता है. इस साल आप अपने रंगोली डिज़ाइन को और भी क्रिएटिव, यूनिक और इंस्टाग्राम फ्रेंडली बना सकती हैं.

नौ दिनों के लिए नौ अलग-अलग रंगोली डिज़ाइन (Easy Rangoli Design)

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हर घर में माता रानी की आराधना का माहौल भी बन गया है. अगर आप भी मंदिर की दहलीज या घर के आंगन को रंगों से सजाना चाहती हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के लिए आसान और खूबसूरत रंगोली डिज़ाइन.

घर के आंगन को सजाने के आसान रंगोली आइडियाज (Simple Rangoli Design)

घर में बनी रंगोली सिर्फ सुंदरता बढ़ाती ही नहीं, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां के हर स्वरूप को अलग-अलग रंग और भोग के साथ पूजा जाता है. ऐसे में आप मां के पसंदीदा रंगों के अनुसार रंगोली भी तैयार कर सकती हैं, जो न केवल देखनें में आकर्षक लगेगी बल्कि माता रानी को भी प्रसन्न करेगी.

साधारण सामग्री से रंगोली को आकर्षक बनाएं (Colorful Rangoli Patterns)

अगर आप चाहती हैं कि हर दिन की पूजा में रंगोली आपके घर की शोभा बढ़ाए, तो इन आसान डिजाइनों को अपनाएं. ये डिज़ाइन न सिर्फ सरल हैं, बल्कि उन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप सरल सांचे, रंगीन पाउडर, फूलों और चावल का इस्तेमाल करके रंगोली को और भी आकर्षक बना सकती हैं.

मां के चेहरे वाली रंगोली (Creative Durga Face Rangoli)

इस डिज़ाइन में वाइट रंग का सर्कल बनाकर मां दुर्गा का चेहरा और उनके पद चिन्ह बनाए गए हैं. त्रिशूल, श्रृंगार सामग्री और गेंदे के फूल के साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जोड़कर इसे और भी आकर्षक बनाया गया है. ये रंगोली आपके घर को चार-चांद लगाने के लिए परफेक्ट है.

सिंपल लेकिन खूबसूरत रंगोली (Simple Yet Elegant Design)

अगर आप सिंपल डिज़ाइन पसंद करती हैं, तो वाइट सर्कल के अंदर 'जय मां काली' लिखें और आसपास स्वास्तिक या छोटे फूलों का पैटर्न बनाएं. ग्रीन और ब्राइट कलर्स के कॉम्बिनेशन से यह रंगोली आपके घर में फेस्टिव फील लाएगी.

रंगों का संगम (Festive Fusion Rangoli)

येलो सर्कल के अंदर मां के चेहरे की आकृति बनाकर आसपास दीए और फूल सजाएं. शुभ नवरात्रि लिखकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है. कई कलर्स को मिक्स करके तैयार यह डिज़ाइन हर किसी की नजरें खींचेगा.

डांडिया नाइट थीम (Garba Inspired Rangoli)

इस रंगोली में सर्कल के अंदर महिला और पुरुष गरबा करते हुए दिखाए गए हैं. सिंपल पैटर्न और दीयों की रोशनी इसे डांडिया नाइट के लिए स्पेशल बनाती है.

आसान और यूनिक डिज़ाइन (Unique & Easy Rangoli)

देवी मां के चेहरे के साथ कलश, पत्ते और हल्दी-सिंदूर का चित्र बनाकर सिंपल लेकिन खूबसूरत रंगोली तैयार की जा सकती है.

ब्लू स्कर्ल और अलग-अलग रंगों के कॉम्बिनेशन से यह डिज़ाइन नवरात्रि में खास दिखेगा.

