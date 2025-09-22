विज्ञापन

मैया के स्वागत के लिए नवरात्रि पर बनाएं ये रंगोली, यहां से चुनें बेस्ट डिजाइन

Rangoli Designs: नवरात्रि रंगोली के ये डिज़ाइन आपके घर और मंदिर को सजाने के लिए परफेक्ट हैं. सिंपल से लेकर क्रिएटिव डिज़ाइन तक, हर पैटर्न मां दुर्गा के स्वागत की भावना को बढ़ाता है और आपके उत्सव को और यादगार बनाता है.

Read Time: 3 mins
Share
मैया के स्वागत के लिए नवरात्रि पर बनाएं ये रंगोली, यहां से चुनें बेस्ट डिजाइन
मां दुर्गा के स्वागत के लिए ट्रेंडी और सिंपल रंगोली आइडियाज

Navratri Rangoli Designs 2025: शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर यानि आज से शुरू हो गए हैं. इस पावन अवसर पर सिर्फ पूजा-अर्चना ही नहीं, बल्कि घर और मंदिर की सजावट भी महत्त्वपूर्ण होती है. रंगोली बनाना नवरात्रि का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो घर में पॉजिटिव एनर्जी और उत्सव की भावना को बढ़ाता है. इस साल आप अपने रंगोली डिज़ाइन को और भी क्रिएटिव, यूनिक और इंस्टाग्राम फ्रेंडली बना सकती हैं.

नौ दिनों के लिए नौ अलग-अलग रंगोली डिज़ाइन (Easy Rangoli Design)

Latest and Breaking News on NDTV

नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही हर घर में माता रानी की आराधना का माहौल भी बन गया है. अगर आप भी मंदिर की दहलीज या घर के आंगन को रंगों से सजाना चाहती हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि के लिए आसान और खूबसूरत रंगोली डिज़ाइन.

घर के आंगन को सजाने के आसान रंगोली आइडियाज (Simple Rangoli Design)

Latest and Breaking News on NDTV

घर में बनी रंगोली सिर्फ सुंदरता बढ़ाती ही नहीं, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है. नवरात्रि के नौ दिनों में मां के हर स्वरूप को अलग-अलग रंग और भोग के साथ पूजा जाता है. ऐसे में आप मां के पसंदीदा रंगों के अनुसार रंगोली भी तैयार कर सकती हैं, जो न केवल देखनें में आकर्षक लगेगी बल्कि माता रानी को भी प्रसन्न करेगी.

साधारण सामग्री से रंगोली को आकर्षक बनाएं (Colorful Rangoli Patterns)

Latest and Breaking News on NDTV

अगर आप चाहती हैं कि हर दिन की पूजा में रंगोली आपके घर की शोभा बढ़ाए, तो इन आसान डिजाइनों को अपनाएं. ये डिज़ाइन न सिर्फ सरल हैं, बल्कि उन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता. आप सरल सांचे, रंगीन पाउडर, फूलों और चावल का इस्तेमाल करके रंगोली को और भी आकर्षक बना सकती हैं.

मां के चेहरे वाली रंगोली (Creative Durga Face Rangoli)

Latest and Breaking News on NDTV

इस डिज़ाइन में वाइट रंग का सर्कल बनाकर मां दुर्गा का चेहरा और उनके पद चिन्ह बनाए गए हैं. त्रिशूल, श्रृंगार सामग्री और गेंदे के फूल के साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स जोड़कर इसे और भी आकर्षक बनाया गया है. ये रंगोली आपके घर को चार-चांद लगाने के लिए परफेक्ट है.

सिंपल लेकिन खूबसूरत रंगोली (Simple Yet Elegant Design)

Latest and Breaking News on NDTV

अगर आप सिंपल डिज़ाइन पसंद करती हैं, तो वाइट सर्कल के अंदर 'जय मां काली' लिखें और आसपास स्वास्तिक या छोटे फूलों का पैटर्न बनाएं. ग्रीन और ब्राइट कलर्स के कॉम्बिनेशन से यह रंगोली आपके घर में फेस्टिव फील लाएगी.

रंगों का संगम (Festive Fusion Rangoli)

Latest and Breaking News on NDTV

येलो सर्कल के अंदर मां के चेहरे की आकृति बनाकर आसपास दीए और फूल सजाएं. शुभ नवरात्रि लिखकर इसे और आकर्षक बनाया जा सकता है. कई कलर्स को मिक्स करके तैयार यह डिज़ाइन हर किसी की नजरें खींचेगा.

डांडिया नाइट थीम (Garba Inspired Rangoli)

Latest and Breaking News on NDTV

इस रंगोली में सर्कल के अंदर महिला और पुरुष गरबा करते हुए दिखाए गए हैं. सिंपल पैटर्न और दीयों की रोशनी इसे डांडिया नाइट के लिए स्पेशल बनाती है.

आसान और यूनिक डिज़ाइन (Unique & Easy Rangoli)

Latest and Breaking News on NDTV

देवी मां के चेहरे के साथ कलश, पत्ते और हल्दी-सिंदूर का चित्र बनाकर सिंपल लेकिन खूबसूरत रंगोली तैयार की जा सकती है.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्लू स्कर्ल और अलग-अलग रंगों के कॉम्बिनेशन से यह डिज़ाइन नवरात्रि में खास दिखेगा.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri Rangoli Designs 2025, Shardiya Navratri 2025, Rangoli Designs, Navratri Rangoli, Navratri Rangoli Ideas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com