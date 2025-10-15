विज्ञापन

दिवाली पर अपनाएं शहनाज हुसैन के ये 5 होम-मेड फेस पैक, हर कोई पूछेगा आपकी ग्लोइंग स्किन का राज

5 Homemade Facepak for Glowing Skin: भारत की मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने ऐसे 5 होममेड फेस पैक बताए हैं जिन्हें आप लगाकर अपना फेस ग्लो वापस हासिल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन में ऐसा गजब का निखार नजर आएगा कि हर कोई स्किन ग्लो का राज पूछेगा.

Shahnaaz Husain Facepack

Shehnaaz Hussain Homemade Facepack: लोगों को दिवाली के त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है. हर कोई चाहता है कि इस खास मौके पर वह सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे और स्किन ग्लो करती रहे. हालांकि भागदौड़ और दिवाली की सफाई के कारण स्किन का ग्लो काफी कम हो जाता है और चेहरा भी थका-बेजान सा दिखने लगता है. ऐसे में आपको त्योहार पर फेस ग्लो पाने के लिए बाजार में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. भारत की मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने ऐसे 5 होममेड फेस पैक बताए हैं जिन्हें आप लगाकर अपना फेस ग्लो वापस हासिल कर सकते हैं. इससे आपकी स्किन में ऐसा गजब का निखार नजर आएगा कि हर कोई स्किन ग्लो का राज पूछेगा.

1. हल्दी-दही का फेस पैक

दिवाली से पहले स्किन को सोफ्ट औ ग्लोइंग बनाने के लिए आप ये फेस पैक लगा सकते हैं. इसके लिए आप हल्दी-दही को मिक्स कर एक लेप बनाकर फेस पर लगाएं और 15 मिनट बाद अच्छे से धो लें. इसको रोज लगाने से फेस एकदम फ्रेश रहता है और ग्लो करता है.

2. नींबू-खीरे का रस और दूध

ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने अनुसार नींबू-खीरे का रस और दूध को मिलाकर फेस पर लगाना काफी फायदेमंद साबित होता है. आप इन दोनों के मिश्रण को फेस पर लगाएं और 15 मिनट बाद अच्छे से वॉश कर लें. इससे स्किन कॉम्पलेक्शन ब्राइट होता है और फेस दमकने लगता है.

3. दाग-धब्बे होंगे दूर

अगर आपके फेस पर काफी दाग-धब्बे हैं जो आपकी खूबसूरती को फीका कर रहे हैं, तो आप शहनाज हुसैन का बताया हुआ ये फेस पैक लगा सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद का लेप बनाकर फेस पर लगा लें. इसको लगाने के 20 मिनट बाद फेस वॉश कर लें. इससे चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं.

4. पिंपल्स से मिलेगी राहत

दिवाली से पहले अपने स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप चंदन के फेसपैक का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये फेस पैक लगाने के 15 मिनट बाद अपना चेहरा धो लें. इससे आपको फेस दमकने लगेगा और पिंपल्स से भी राहत मिलेगी.

5. टमाटर रस और दही

अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप फेस्टिव सीजन में ग्लोइंस फेस पाना चाहते हैं तो आप ये फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको दही और टमाटर रस का एक लेप बनाकर चेहरे पर लगाना होगा. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 15 मिनट तक रहने दें और फिर धो लें. इससे आपका फेस ग्लोइंग-शाइनी बनेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Shahnaz Husain, Beauty Tips, Lifestyle News
