Nayanthara And Vignesh Shivan Colonial-Style Bungalow: साउथ की लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली एक्ट्रेस नयनतारा (South Actress Nayanthara And Vignesh Shivan Bungalow) और उनके फिल्म मेकर पति विग्नेश सीवान का चेन्नई में आलीशान बंगला है जिसे ब्रिटिश कोलोनियल स्टाइल में डिजाइन किया गया है. ये बंगला 7000 स्क्वायर फीट में बना है और इसकी शानदार बनावट लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है. ये बंगला स्टूडियो भी है और यहां पर नयनतारा और विग्नेश अपने बच्चों के साथ रहते हैं. नयनतारा और विग्नेश का ये आलीशान बंगला ट्रेडिशनल और मॉर्डन मिक्स स्टाइल का जीता जागता उदाहरण है. कहा जाता है कि इस बंगले की कीमत सौ करोड़ से ज्यादा है. चलिए जानते है कि ये (See Inside nayanthara Bungalow) बंगला किस तरह (How nayanthara Bungalow look from inside) खास है और इसका डिजाइन कितना शानदार है.



कोलोनियल स्टाइल में बना है नयनतारा का बंगला



नयनतारा का ये आलीशान बंगला चेन्नई के पोएस गार्डन में है. ये बंगला डबल हाइट ग्लास हाउस की तर्ज पर बना है जिसमें सेंट्रल टैरेस स्पेस दिया गया है. इसके डिजाइन में भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं. इसका कंफर्ट प्लस लग्जरी इंटीरियर आंखों को सुकून देता है. पूरे बंगले में चारों तरफ हरियाली है, इंटीरियर में ब्रिटिश कोलोनियल ब्लैंड की झलक मिलती है. कहा जा रहा है कि स्थानीय मौसम की गर्मी से लड़ने के लिए पूरे बंगले में हरियाली और ताजी हवा के लिए परफेक्ट स्पेस बनाया गया है.बंगले के अंदर और बाहर इस तरह की स्पेसिंग है कि धूप की किरणों के साथ साथ हवा के झोंके चारों तरफ से आ सकें. दोपहर में टहलने के लिए खास और हरियाली से भरा लॉन दिखता है.

सागौन की लकड़ी और लिनन फैब्रिक से बना है फर्नीचर



बंगले में जगह जगह पर ब्रिटिश कोलोनियल दौर की चीजों से सजावट की गई है. इसके अलावा स्थानीय और पारंपरिक सजावट के सामान इसे कोजी और लुभावना लुक देते हैं. बताया जा रहा है नयनतारा के इस बंगले में सागौन की लकड़ी से बना है. इसके साथ साथ बुना हुआ फाइबर, लिनन फैब्रिक और ताड़ के पेड़ की लकड़ी यानी रोटान को फर्नीचर के लिए शानदार तरीके से यूज किया गया है. फर्नीचर और आस पास की सजावट के लिए रंगों भरी मिट्टी का यूनिक टच दिया गया है जो देखने में वाकई प्यारा लगता है.

टैरेस पर बनी है बांस की छत



नयनतारा का घर वीनस कॉलोनी में बना है. यहां गर्मी से राहत पाने के लिए बंगले के ऊपर टेरेस पर बांस की लकड़ी की एक अस्थायी छत भी दिखती है. बाहर से देखने पर ये बंगला खूबसूरती और कंफर्ट का शानदार कमाल दिखता है. यहां छत से आस पास दूर तक के सुंदर नजारे लिए जा सकते हैं. नयनतारा ने बंगले के लेकर हुई बातचीत में कहा है कि वो बंगले का सार यानी इसका नेचुरल अस्तित्व बनाए रखना चाहती थीं. उनकी कोशिश रही कि बंगले में आराम के साथ साथ चारों तरफ से ढेर सारी नेचुरल लाइट और हवा आती रहे जिससे इसकी चमक हमेशा कायम रहे. बंगले में गेस्ट और पार्टियां करने के लिए एक आउटडोर लॉन्ज बनाया गया है. यहां मीटिंग रूम भी है और मेहमानों के लिए अलग से लिविंग रूम भी है.इसके अलावा हैंगआउट करने के लिए बैकयार्ड में डाइनिंग लॉन्ज भी है.