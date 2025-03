कौन है ये एक्टर जिसकी ऑनस्क्रीन बल्लेबाजी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए क्रिकेटर अश्विन

कुछ के लिए क्रिकेट एक खेल है, कइयों के लिए जुनून, लेकिन अर्जुन के लिए ये जिंदगी है. टेस्ट फिल्म का जबसे ट्रेलर आया है, तब से अर्जुन सभी की जुबान पर हैं. ये अर्जुन कोई नहीं बल्कि एक्टर सिद्धार्थ हैं. ट्रेलर को देखकर समझ आ जाता है कि अर्जुन एक ऐसे क्रिकेटर के रोल में हैं जिसका सफर महत्वाकांक्षा, त्याग और उत्कृष्टता की खोज से परिभाषित होता है. जब वो पिच पर कदम रखता है, तो वो सिर्फ बल्ला नहीं थामता—वो एक राष्ट्र की उम्मीदों और अपने परिवार की चुपचाप दबी आशाओं का बोझ भी उठाता है. अंतरराष्ट्रीय स्पिन गेंदबाज और क्रिकेट खिलाड़ी आर. अश्विन ने अर्जुन के किरदार का प्रोमो दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि सिद्धार्थ ने कैसे उनका दिल जीता है.

भारतीय क्रिकेटर अश्विन ने टेस्ट के प्रोमो में सिद्धार्थ की एक्टिंग को देखकर एक्स पर लिखा है, 'टेस्ट में सिद्धार्थ को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ऐसे क्रिकेटर को देख रहे हों जो सालों से खेल रहा है. उनकी तकनीकी समझ और खेल के प्रति प्यार उनकी तैयारी में साफ दिखाई देता था, और अब यह सब स्क्रीन पर जीवंत होता देखा जा सकता है. मुझे पता है कि यह फिल्म उनके लिए कुछ खास होने वाली है. 'टेस्ट' की पूरी टीम को सफलता की शुभकामनाएं.'

Watching Siddharth in “Test” feels like watching a cricketer who has spent years in the game. His technical understanding and love for the sport was evident through his prep and now seeing it all come alive on screen, I know this film is going to be something special for him.… pic.twitter.com/Wa3LgUHX4b