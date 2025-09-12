विज्ञापन

2000 दिन लगातार योग कर के सौरभ बोथरा ने रचा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बताए योग करने के जबरदस्त फायदे

Saurabh Bothra World Record: सौरभ बोथरा ने लगातार 2000 दिन योग करके 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. उनका संदेश साफ है, निरंतरता और अनुशासन ही स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है.

Read Time: 3 mins
Share
2000 दिन लगातार योग कर के सौरभ बोथरा ने रचा वर्ल्ड रिकॉर्ड, बताए योग करने के जबरदस्त फायदे
योग गुरु सौरभ बोथरा का 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड, बोले- योग है जीवन का असली मंत्र

How often should you do yoga: क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान लगातार 2000 दिन बिना रुके योगाभ्यास कर सकता है? न छुट्टी, न बीमारी, न सफर का बहाना...सिर्फ अनुशासन और समर्पण. यही कमाल कर दिखाया है हैबिल्ड (Habuild) के को-फाउंडर और योग टीचर सौरभ बोथरा ने. उन्होंने लगातार योग करके न केवल अपना 6वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि लाखों लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश भी दिया.

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन (Saurabh Bothra World Record)

सौरभ का मानना है कि 'Health is Wealth' महज एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है. जब इंसान स्वस्थ होता है तो वह जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकता है. उन्होंने यह दिखा दिया कि व्यस्त लाइफस्टाइल, निजी जिम्मेदारियों और लगातार यात्रा करने के बावजूद अनुशासन से योग को रोज़मर्रा का हिस्सा बनाया जा सकता है.

योग सिर्फ फिटनेस नहीं, जीवन जीने का तरीका (Yoga Benefits Hindi)

सौरभ बोथरा के मुताबिक, योग केवल शरीर को फिट रखने का साधन नहीं है बल्कि मन को शांत, आत्मा को स्थिर और जीवन को संतुलित करने का मार्ग है. योग हमें धैर्य, एकाग्रता और आंतरिक शक्ति सिखाता है. उन्होंने बताया कि योग को आदत नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बना लेना चाहिए.

निरंतरता ही असली सुपरपावर (Daily yoga benefits)

2000 दिन लगातार योग करना आसान नहीं, लेकिन सौरभ बोथरा ने यह कर दिखाया. उनका कहना है कि असली ताकत किसी इंसान की निरंतरता और अनुशासन में छिपी होती है. यही वजह है कि इस सफर में हर दिन लाखों लोग उनसे जुड़ते गए और एक वैश्विक योग समुदाय खड़ा हुआ.

योग करने के फायदे (Yoga for health,Yog ke fayde)

  • शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, चोट का खतरा कम होता है.
  • प्राणायाम और ध्यान से दिमाग शांत रहता है, तनाव और चिंता घटती है.
  • नींद की क्वालिटी बेहतर होती है.
  • पाचन शक्ति सुधरती है, कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं.
  • वजन कंट्रोल में रहता है.
  • दिल और फेफड़े मजबूत बनते हैं, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है.
  • इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है.

हर किसी को करना चाहिए योग (2000 din yoga record)

सौरभ बोथरा कहते हैं, मैंने 2000 दिनों तक लगातार योग किया और हर दिन लाखों लोगों ने मेरे साथ अभ्यास करने का फैसला किया. योग सेहत, मन और आत्मा के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीवन के लिए सांस लेना.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yoga, Saurabh Bothra World Record, Yoga Benefits Hindi, 2000 Days Of Continuous Yoga Practice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com