Friendship After Breakup: क्या ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं? जानिए सही या गलत

Friendship After Breakup: आपने शायद किसी न किसी को आज भी यह कहते हुए सुना होगा कि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी बात हो जाती है या फिर बात करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, लेकिन क्या ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं?

Freepik

Friendship After Breakup: रिलेशनशिप एक ऐसा समय होता है, जब दिन की शुरुआत एक-दूसरे के गुड मॉर्निंग मैसेज से होती थी और रातें लंबी चैट्स में बीतती थीं, लेकिन वक्त के साथ समय बदला और फिर झगड़े बढ़े, बातें कम हो गईं और आखिरकार ब्रेकअप हो गया. आपने शायद किसी न किसी को आज भी यह कहते हुए सुना होगा कि अब हम साथ नहीं हैं, लेकिन कभी-कभी बात हो जाती है या फिर बात करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं. कुछ लोगों का रिश्ता भले ही टूट चुका हो, लेकिन दिल आज भी उस इंसान याद करता है. उसकी मौजूदगी चाहता है, फिर चाहे वह दोस्त बनकर ही क्यों न हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं? दरअसल, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो के मुताबिक, शुभांकर मिश्रा एक्टर वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट से पूछते हैं क्या ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं? इसके जवाब में पहले दोनों एक्टर हंसते हैं फिर जवाब देते हैं कि हां, ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं. एक्टर पुलकित सम्राट बोलते हैं कि हां ब्रेकअप के बाद एक्स दोस्त बन सकते हैं. अगर दोनों मैच्योर हैं, आपकी शुरुआत दोस्ती से हुई थी, तो आप हमेशा दोस्त रहेंगे. बहुत से लोग हैं, जो ऐसा करते हैं और वह तो साथ में छुट्टियों पर भी साथ में जाते हैं. एक्स के साथ दोस्त बनकर रहा जा सकता है.

दोस्ती बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?

हीलिंग के लिए समय दें- ब्रेकअप के तुरंत बाद दोस्ती करना मुश्किल होता है. भावनाओं को शांत होने के लिए 'नो कांटेक्ट' पीरियड का पालन करना बेहतर होता है.

उद्देश्य स्पष्ट करें- सुनिश्चित करें कि आप केवल इसलिए दोस्त नहीं बन रहे क्योंकि आप उन्हें खोने से डरते हैं या वापस साथ आने की उम्मीद रखते हैं.

सीमाएं तय करें- पुरानी यादों या फ्लर्टिंग से बचें और एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करें कि आप अब सिर्फ दोस्त हैं.

सम्मान और स्पेस- आपका एक्स किसी नए रिश्ते में जाता है, तो उसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

