Home Remedies For Rats And Cockroaches: भले ही हम घर को कितना भी साफ रखें, लेकिन चूहे और कॉकरोच कहीं न कहीं से घर में घुस ही आते हैं. ये न सिर्फ परेशानी (Best Ways To Keep Rats Out Of The House) का कारण बनते हैं, बल्कि हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक होते हैं. इन्हें भगाने के लिए हम कई तरह की तरकीबें (Cockroach And Rat Prevention Methods) आजमाते हैं, लेकिन अक्सर ये कारगर साबित नहीं होतीं. दरअसल, ये जीव गंदगी और बचे हुए फूड्स की वजह से घर में आते हैं. ऐसे में कुछ जरूरी उपाय अपनाकर इनसे छुटकारा पाया जा सकता है. अगर आप रेगुलर और सही तरीके से (Natural Pest Control For Home) इनका उपाय करें, तो इन्हें घर से बाहर भगाना आसान हो सकता है. आइए जानते हैं चूहों और कॉकरोच से छुटकारा पाने का तरीका.

कॉकरोच भगाने के असरदार उपाय (Effective Cockroach Removal Tips)

कॉकरोच कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. इन्हें दूर रखने के लिए तेज गंध वाली नैचुरल चीजों का उपयोग किया जा सकता है.

इसके लिए लहसुन, प्याज और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर अच्छे से पीसकर एक पेस्ट तैयार करें.

इस पेस्ट को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें.

अब इस घोल को उन जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा नजर आते हैं या जिन रास्तों से वे घर में घुसते हैं.

यह एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, जो बिना किसी हार्मफुल केमिकल के कॉकरोच से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है.

चूहे भगाने के असरदार उपाय (Effective Rat Removal Tips)

चूहे न केवल घर के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं.

चूहों से छुटकारा पाने के लिए पुदीने के पत्तों का उपयोग करें, क्योंकि इसकी तेज़ गंध उन्हें दूर रखने में मदद करती है.

घर के अलग-अलग कोनों में कुछ ताजे पुदीने के पत्ते रखने से चूहे वहां नहीं आते.

इसके अलावा, एक और असरदार तरीका है इंसानों के बाल का उपयोग.

चूहे बालों से डरते हैं, इसलिए जहां चूहे अक्सर दिखाई देते हैं, वहां कुछ बाल रख दें. इससे वे तुरंत उस जगह से भाग जाएंगे.

इन आसान उपायों से आप अपने घर को चूहों से खाली रख सकते हैं.

सफाई और हाइजीन बनाए रखना जरूरी (Best Home Cleaning Tips To Prevent Pests)

घर की सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

खाना बनाने और खाने की जगह को इस्तेमाल से पहले और बाद में अच्छी तरह साफ करें.

बर्तन धोने के साथ-साथ किचन काउंटर, फर्श और कोनों की सफाई पर भी ध्यान दें. चूहे और कॉकरोच आमतौर पर खाने की तलाश में आते हैं, इसलिए सफाई बनाए रखना इन्हें दूर रखने का सबसे कारगर तरीका है.

घर में खाना खुला न छोड़ें

खुले बर्तनों में रखा खाना या अनाज से चूहे और कॉकरोच आते हैं.

इसलिए, फूड प्रोडक्ट्स को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें और ऊंचे स्थान पर रखें, ताकि ये इसे न छू सकें.

इससे न केवल आपका खाना सुरक्षित रहेगा बल्कि कीटों की समस्या भी कम होगी.

जालीदार दरवाजे और खिड़कियां लगाएं

चूहों और कॉकरोच को घर में घुसने से रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना एक बेहतरीन उपाय है.

खासतौर पर बालकनी और खिड़कियों के लिए यह कारगर साबित हो सकता है.

जाली न केवल कीटों को अंदर आने से रोकेगी, बल्कि घर में ताजी हवा और रोशनी भी बनाए रखेगी.

ये उपाय भी अपना सकते हैं (Safe And Chemical-Free Pest Control)

नीम के पत्ते, लौंग, नींबू का रस, एलोवेरा जूस और नमक को मिलाकर स्प्रे बनाएं.

इसे उन जगहों पर छिड़कें, जहां कॉकरोच और चूहे अधिक दिखाई देते हैं.

यह घरेलू उपाय न केवल प्रभावी है बल्कि इसमें केमिकल नहीं है, जिससे घर के वातावरण को नुकसान नहीं होता.

मिट्टी के तेल का उपयोग करें

मिट्टी के तेल की तेज़ गंध कॉकरोच को दूर रखने में मदद करती है.

इसे स्प्रे बोतल में भरकर उन स्थानों पर छिड़कें जहां कॉकरोच ज्यादा नजर आते हैं. इसकी तेज गंध से कॉकरोच वहां आना बंद कर देंगे.

कपूर का इस्तेमाल करें

कपूर की महक चूहों को सहन नहीं होती और यह उन्हें घर से बाहर भागने पर मजबूर कर सकती है.

घर के कोनों या उन जगहों पर कपूर रखें, जहां से चूहे आते-जाते हैं.

इसकी सुगंध से वे घर से दूर रहेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.