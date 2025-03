रमजान के दिनों में मुसलमानों को खूब ताकत देता है ये ड्राई फ्रूट, जमकर पूरे महीने खाते हैं सब

Dates Benefits for Health in Ramadan: इबादत और सब्र का माह यानी रमजान शुरू हो चुका है. इसे माह ए रमजान भी कहा जाता है. रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत में लोग रोजे रखते हैं. रमजान के महीने में रखे जाने वाले रोजे में खजूर का अपना ही खास महत्व है.कहा जाता है कि रोजेदार खजूर (Dates Benefits for Health) खाकर रोजा खोलते हैं, इसलिए इसे काफी खास माना गया है. बाजार में रमजान शुरू होने से पहले ही खजूर की मांग बढ़ जाती है और घर घर में इसे खाया जाता है. सेहत (Nutrients in Dates) की नजर से भी खजूर काफी फायदेमंद साबित होता है. शरीर को स्वस्थ रखने औऱ ताकत देने के लिए खजूर काफी कारगर माना गया है. चलिए जानते हैं कि खजूर के फायदे क्या हैं और इसे किस तरह खाया (How to Eat Dates) जा सकता है.

पोषण से भरपूर है खजूर (Dates Nutrients)

खजूर में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं कि इसे ताकत के लिए पावर हाउस कहा जाता है.

खजूर में ढेर सारा फाइबर होता है.

खजूर में खूब सारा आयरन भी होता है.

खजूर में विटामिन बी 6, विटामिन ए और विटामिन के पाए जाते हैं.

खजूर में पोटेशियम और सोडियम भी पाए जाते हैं.

खजूर में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं.

खजूर में नेचुरल शुगर के अलावा ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है.

ये अमीनो एसिड मेंटल हेल्थ को मजबूत करता है.

खजूर एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है.

खजूर को गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव कहा गया है इसलिए इसे जमकर खाया जाता है.

खजूर एंटी कैंसर गुणों से भी भरपूर होता है.

खजूर इंस्टेंट एनर्जी देने के मामले में सबसे आगे रहता है.

खजूर में पॉलीफेनोल्स और फ्लेवोनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं.

ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स से मुकाबला करते हैं.

इनकी मदद से दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है.

खजूर खाने से सेहत को मिलेंगे ढेर सारे फायदे (Dates benefits for Health)

खजूर अपने गुणों के चलते शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है.

खजूर में पाया जाने वाला पोटेशियम और मैग्नीशियम दिल के लिए अच्छा माना जाता है.

खजूर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त धमनियों में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं.

खजूर में पाया जाने वाला फाइबर डाइजेशन मजबूत करता है.

खजूर के सेवन से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

खजूर में डायटरी फाइबर होता है, इससे देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है

खजूर खाने के बाद ओवरईटिंग की संभावना कम होती है जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

खजूर के सेवन से शरीर में खून की कमी नहीं होती औऱ एनीमिया के रिस्क कम होते हैं.

खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.

खजूर एक इम्यूनिटी बूस्टर होने की वजह से शरीर को बाहरी हमलों से लड़ने के लिए तैयार करता है.

खजूर खाने से पाइल्स यानी बवासीर होने के रिस्क कम हो जाते हैं.

खजूर खाने से हाई बीपी की समस्या में आराम मिलता है.

खजूर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज में राहत मिलती है.

खजूर सेहत ही नहीं बालों और त्वचा के लिए भी रामबाण कहा जाता है.

खजूर खाने से ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों के दर्द जैसी परेशानियों से राहत मिलती है.

खजूर को किस तरह खाना है फायदेमंद (How To Eat Dates)

आमतौर पर कहा जाता है कि खजूर को भिगोकर खाना चाहिए.

आप उबले हुए दूध में खजूर डालकर भी खा सकते हैं.

खजूर को दलिया, दही, खीर और ओट्स में मिलाकर भी खाया जा सकता है.

खजूर का हलवा भी बनाकर खाया जा सकता है.

खजूर के लड्डू भी बनाकर खाए जा सकते हैं.

खजूर की स्मूदी या मिल्क शेक बनाकर भी पिया जा सकता है.

खजूर को रात भर भिगोकर सुबह के समय खाने पर फायदा होता है.

रात को सोने से पहले घी के साथ खजूर खाने पर वजन बढ़ने लगता है.

वर्कआउट से पहले खजूर खाने पर एनर्जी मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.