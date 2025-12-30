विज्ञापन

प्रियंका गांधी की होने वाली बहू Aviva Baig लुक्स और फैशन में हीरोइनों से कम नहीं, देखिए उनकी 7 बेहतरीन Photos

Aviva Baig Stylish Photos: अवीवा बेग की इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. लुक्स और फैशन के मामले में अवीवा किसी हीरोइन से कम नहीं हैं. आइए देखते हैं उनकी 7 बेहतरीन फोटोज...

अवीवा बेग के स्टाइलिश लुक
Instagram/@avivabaig

Aviva Baig Photos: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रेमिका अवीवा बेग के साथ सगाई कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रेहान ने हाल ही में अवीवा को प्रपोज किया, जिसे उन्होंने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया. दोनों पिछले 7 साल से इस रिलेशनशिप में हैं और अब दोनों के परिवारों ने शादी की सहमति भी दे दी है. जानकारी के मुताबिक, अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और उनका परिवार वाड्रा परिवार के काफी करीब माना जाता है. उनकी इंस्टाग्राम बायो के अनुसार, वह एक पेशेवर फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं. लुक्स और फैशन के मामले में अवीवा किसी हीरोइन से कम नहीं हैं. आइए देखते हैं उनकी 7 बेहतरीन फोटोज...

अवीवा बेग

अवीवा बेग
Photo Credit: Instagram/@avivabaig

1. इस फोटो में अवीवा एकदम सिंपल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने व्हाइट स्क्वायर नेक टॉप के साथ हाई-वेस्ट इलास्टिक वेस्टबैंड स्कर्ट स्टाइल की हुई है जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. बता दें, ये आउटफिट टीनएजर्स के बीच काफी ज्यादा ट्रैंड में है.

अवीवा बेग

अवीवा बेग
Photo Credit: Instagram/@avivabaig

2. इस फोटो में प्रियंका गांधी की होने वाली बहू व्हाइट टॉप के साथ ड्रेप्ड स्कर्ट-स्टाइल बॉटम में नजर आ रही हैं. इस पूरे आउटफिट में वह बेहद स्टाइलिश लग रही हैं. साथ ही उन्होंने मेटैलिक हैंडबेग और मिनिमल ज्वेलरी वियर की है जो उनके लुक में चार-चांद लगा रही है.

अवीवा बेग

अवीवा बेग
Photo Credit: Instagram/@avivabaig

3. इस तस्वीर में अवीवा मैरून रंग की स्ट्रैपलेस बॉडी-हगिंग मैक्सी ड्रेस में नजर आईं. इस आउटफिट में उनका स्टाइलिश लुक देखकर तो हर कोई फिदा ही हो गया है. मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक और भी ज्यादा खास बना दिया है.

अवीवा बेग

अवीवा बेग
Photo Credit: Instagram/@avivabaig

4. इस फोटो में अवीवा का एलिगेंट लुक देखने को मिला. उन्होंने हल्के गोल्डन कलर की कढ़ाईदार साड़ी पहनी है जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. साथ ही स्लीवलेस, मैचिंग ब्लाउज ने तो साड़ी की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है.

5. अवीवा इस फोटो में गोल्डन टोन वाले स्लीवलेस टॉप के साथ ड्रेप्ड बॉटम में नजर आईं. इस पूरे आउटफिट में उनका किलर लुक लोगों के बहेद पसंद आ रहा है.

अवीवा बेग

अवीवा बेग
Photo Credit: Instagram/@avivabaig

6. इस फोटो में अवीवा का स्टाइलिश अवतार नजर आया. उन्होंने व्हाइट कलर की मिनी ड्रेस पहनी है जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. 

7. इस तस्वीर में अवीवा ने ग्रीन प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है जिसमें उनका कैजुअल अवतार लोगों को देखने को मिला. सिंपल से आउटफिट में भी वह बेहद स्टाइलिश लग रही हैं.

Aviva Baig, Aviva Baig Photos
