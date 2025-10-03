प्रियंका चोपड़ा की फेशियलिस्ट पर केमिकल पील से चेहरा जलाने का लगा आरोप, महिला ने सुनाई आपबीती

Priyanka Chopra's Facialist News: चेहरे को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं. सेलेब्रिटीज अपने आपको यंग दिखाने के लिए कई तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, जिसको देखकर लोग इंफ्लुएंस होते हैं और अपने चेहरे के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यही ट्रीटमेंट्स आपके चेहरे को और ज्यादा सुंदर बनाने की जगह आपके नेचुरल ग्लो को भी खत्म कर देते हैं और आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाते हैं (Side Effects Of Chemical Treatments). कुछ मामलों में तो नुकसान इतना ज्यादा होता है कि वो हमेशा के लिए निशान छोड़ देता है (Permanent Scars From Beauty Treatments).

ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक अमेरिका की महिला विक्टोरिया नेल्सन ने अपने भयानक एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया है (Victoria Shared Failed Skin Treatment Story). उन्होंने बताया है कि, बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी फेशियलिस्ट ने उन पर ऐसा केमिकल पील लगा दिया था कि उनका चेहरा बुरी तरह से जल गया था और आज भी उनके चेहरे पर वो निशान आज भी वैसा ही है.

फेमस सेलिब्रिटीज हैं क्लाइंट (Famous Celebrities Are The Clients)

जिस फेशियलिस्ट पर महिला ने चेहरा जलाने का आरोप लगाया है उनका नाम सोन्या डकार है. सोन्या डकार हॉलीवुड में बहुत ही मशहूर हैं और उनके क्लाइंट्स की लिस्ट कई फेमस सेलिब्रिटीज से भरी है. जिसमें मैडोना, ग्वेनेथ पेल्ट्रो, कैमरन डियाज, प्रियंका चोपड़ा और ड्रयू बैरीमोर जैसे और भी फेमस सेलिब्रिटीज शामिल हैं. इस कारण ही विक्टोरिया ने उन पर पूरा भरोसा किया और लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी लिया. उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने सोन्या डकार से एक्ने का इलाज करवाया था जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था. इसके बाद वह रेगुलरल फेशियल के लिए भी वो वहीं ही जाने लगीं.

"नो डाउनटाइम, नो इरिटेशन" का वादा

विक्टोरिया ने आगे बताया कि साल 2021 में एक रूटीन फेशियल के दौरान सोन्या डकार ने उन्हें केमिकल पील करवाने का सजेशन दिया था. सोन्या ने दावा किया कि इस पूरी प्रोसेस में ना तो कोई परेशानी होगी और ना ही किसी तरह की इरेटेशन होगी. विक्टोरिया पहले भी उनके यहां केमिकल पील करवा चुकी थीं और उन पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करती थीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी टेंशन के हामी भर दी. विक्टोरिया ने बताया कि, जैसे ही सोन्या ने उनके चेहरे पर लिक्विड सॉल्यूशन लगाया, तुरंत ही तेज जलन और इरिटेशन महसूस होने लगी. बता दें, पीलिंग के दौरान हल्की-फुल्की सनसनाहट होती है, लेकिन इस बार दर्द नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा था.

इस सब सीन में एक चौंकाने वाली बात ये भी थी कि फेशियलिस्ट ने उनकी आंखों की प्रोटेक्शन के लिए भी कोई उपाय नहीं किया था. जिस वजह से उनकी आंखों से तुरंत पानी आने लगा. इसके बाद विक्टोरिया ने बताया कि, जब उनका दर्द बढ़ गया तो उन्होंने फ्रंट कैमरे से देखा तो उनको लगा कि उनके चेहरे पर कोई व्हाइट लोशन लगा हुआ है. फिर समझ आया कि ये कोई लोशन नहीं बल्कि उनकी खुद की जली हुई स्किन थी.

लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बरकरार है निशान

चेहरे के जलने के बाद विक्टोरिया ने करीब 30 ट्रीटमेंट्स करवाए. जिसमें माइक्रो-निडलिंग जैसे भी कई भयानक ट्रीटमेंट्स शामिल थे. इन पर उन्होंने करीब 30,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 25 लाख रुपए) खर्च किए, तब भी उनके चेहरे का निशान अपनी जगह पर बना रहा. साल 2023 में जब उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह ली, तो उन्हें लेजर ट्रीटमेंट की सलाह दी. इस पर भी उन्होंने करीब 8,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 6.5 लाख रुपये) खर्च किए.

लाइसेंस पर खड़े हुए सवाल

विक्टोरिया ने आगे बताया कि कई प्रोफेशनल्स ने उनको जानकारी दी कि जिस लिक्विड का इस्तेमाल उन पर किया गया था, वो मेडिकल ग्रेड का हो सकता है, जिसका इस्तेमाल किसी एस्थेटिशियन (फेशियलिस्ट) के लिए करना लीगल नहीं है. इतना ही नहीं, जो माइक्रो-निडलिंग सेशन उन्हें दिए गए थे, वो भी सोन्या के लाइसेंस में नहीं शामिल हैं.

आज भी रहती हैं इन्सेक्योर

विक्टोरिया ने कहा कि आज भी उनके चेहरे पर वो निशान साफ नजर आते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी इंसेक्योर रहती हैं. उन्होंने ये भी बताया है कि, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कैलिफोर्निया बोर्ड ऑफ बार्बरिंग एंड कॉस्मेटोलॉजी से की थी पर अब तक कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया है.