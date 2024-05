पीएम मोदी का दौरा कन्याकुमारी को बनाएगा खास, आप भी समर वेकेशन पर जाना चाहते हैं Kanyakumari तो ये 5 जगह हैं बेस्ट

What to visit in Kanyakumari : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi in Kanyakumari ) अगले 2 दिनों तक कन्याकुमारी में रहेंगे. पीएम मोदी करीब 45 घंटे यहां पर बिताएंगे. आपको बता दें कि पीएम मोदी उसी स्थान पर ध्यान लगाएंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने लगाया था. पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर कन्याकुमारी और खासतौर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में आप गर्मी की छुट्टियां मनाने कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो फिर यहां पर 5 बेस्ट प्लेसेज के नाम बताए जा रहे हैं जहां पर आप भी अपने परिवार, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं.

Advertisement

कन्याकुमारी में घूमने के लिए बेस्ट 5 जगहें

कन्याकुमारी मंदिर