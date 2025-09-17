योग से लेकर फास्टिंग तक... कुछ ऐसा है पीएम मोदी का लाइफस्टाइल, एनर्जी का ये है असली राज

PM Modi Birthday: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर देश और दुनिया के तमाम नेताओं और बड़ी हस्तियों की तरफ से बधाई संदेश आए हैं. नरेंद्र मोदी दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं, जो 75 साल की उम्र में भी काफी फिट और एक्टिव रहते हैं. उनका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि वो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं और यही वजह है कि कुछ ही घंटे की नींद लेने के बावजूद हर जगह एक्टिव नजर आते हैं. आप भी पीएम मोदी की तरह लाइफस्टाइल अपनाकर खुद को फिट रख सकते हैं.

कुछ ऐसा है पीएम का रूटीन

पीएम मोदी रोजाना सुबह करीब 4 बजे उठ जाते हैं और सबसे पहले योग करते हैं. योग उनकी हेल्दी लाइफ और फिटनेस का एक अहम हिस्सा है. योग करने के बाद वो एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए ध्यान भी करते हैं. वक्त मिलने पर पीएम मोदी रोजाना कुछ देर तक टहलते भी हैं. इसके बाद सुबह करीब 7-8 बजे तक वो नाश्ता कर लेते हैं. नाश्ते में अक्सर वो हल्की चीजें जैसे- पोहा, खाखरा और स्प्राउट्स खाते हैं.

पीएम मोदी हमेशा गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, ये उनके रूटीन का हिस्सा है.

सुबह से ही पीएम मोदी अपना काम शुरू कर देते हैं और दिनभर एनर्जेटिक रहते हैं.

लंच में पीएम मोदी बाजरे की रोटी या फिर खिचड़ी खाना पसंद करते हैं.

दिनभर में पीएम मोदी कोई भी एक फल लेते हैं, जो उन्हें एनर्जी देने का काम करता है.

रात में भी पीएम मोदी काफी हल्का खाना खाते हैं, डिनर में वो रोटी-सब्जी और सूप पीना पसंद करते हैं.

फास्टिंग का भी लेते हैं सहारा

पीएम मोदी अपनी इंद्रियों को जागरुक करने के लिए उपवास का सहारा लेते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आप उपवास करते हैं तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं, चाहे वो सुगंध की हों, स्पर्श की हो या फिर स्वाद की हों... सभी जागरुक हो जाती हैं. आपको इसके बाद पानी की भी स्मेल आती है, कोई चाय लेकर बगल से गुजरता है तो वो भी आपको महसूस होती है. उपवास से आपकी सारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और उनकी केपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है.

चार महीने तक इंटरमीडिएट फास्टिंग

पीएम मोदी ने बताया कि वो उपवास शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जिससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है. पीएम मोदी ने बताया था कि वो चातुर्मासीय परंपरा भी निभाते हैं, जिसमें बरसात के मौसम में सिर्फ एक बार का खाना खाते हैं. जून से ये इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू होती है और नवंबर तक चलती है.