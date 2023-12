New Year 2024: नए साल में ज्यादा घूमने का बना रहे हैं प्लान तो यहां देखें कितनी सारी लंबी छुट्टियां मिलेंगी

Long Weekends of 2024: नए साल में मिलेंगी इतनी सारी लंबी छुट्टियां.

अंकित श्वेताभ: नया साल 2024 आने ही वाला है. हर कोई साल के आने से पहले उसमें आने वाली छुट्टियों को लेकर एक्साइटेंड नजर आता है. नए साल आने से पहले ही पूरे साल को लेकर कई लोग अपना टूर (Tours in New Year) प्लान कर लेते हैं. ऐसे में सभी हॉलिडे लिस्ट (New Year 2024 Holiday List) सबसे पहले देखते हैं. अगर आप भी नए साल में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि 2024 में कितनी सारी लंबी छुट्टियां (Long Weekends of 2024) हैं. उससे पहले बता दें कि 2024 में कारी छुट्टियों की संख्या की बात करें तो 17 ऑफिशियल छुट्टियां हैं और 30 अन्य अवकाश हैं.

साल 2024 में छुट्टियों की लिस्ट | 2024 Holiday List