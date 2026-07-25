Sleeping Tips : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अच्छी और गहरी नींद लेना कई लोगों के लिए चुनौती बन गया है. देर रात तक मोबाइल चलाना, काम का तनाव, खराब दिनचर्या और मानसिक चिंता का सबसे पहला असर नींद पर पड़ता है. कई लोग बिस्तर पर घंटों करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती. ऐसे में बिना दवा के कुछ आसान उपाय राहत दे सकते हैं. शरीर के कुछ बिंदुओं पर हल्का दबाव, गहरी सांसों का अभ्यास और कुछ आसान योगासन मन को शांत करने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, अगर लंबे समय तक नींद न आने की समस्या बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

छोटी उंगली के पास हल्का दबाव दे सकता है आराम

पारंपरिक एक्यूप्रेशर तरीकों के अनुसार, हथेली में छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा शरीर के ऐसे बिंदुओं में माना जाता है, जो मन को शांत करने में मददगार साबित हो सकता है. इस हिस्से पर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से दबाव देने या गोलाकार मसाज करने से कुछ लोगों को आराम महसूस हो सकता है. माना जाता है कि इससे तनाव कम होने और शरीर को रिलैक्स होने में मदद मिलती है. हालांकि, इसके असर को लेकर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं और व्यक्ति-व्यक्ति में परिणाम अलग हो सकते हैं.

कलाई का 'शेन मेन' पॉइंट भी माना जाता है उपयोगी

एक्यूप्रेशर में कलाई के अंदर की ओर मौजूद एक बिंदु को 'शेन मेन' कहा जाता है. इस स्थान पर अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए 3 से 5 मिनट तक मसाज करने की सलाह दी जाती है. कुछ लोग इसे मानसिक शांति और बेहतर नींद के लिए लाभकारी मानते हैं. इसके अलावा पैरों के तलवे के बीच वाले हिस्से की हल्की मालिश भी दिनभर की थकान और तनाव कम करने में मदद कर सकती है.

5 मिनट में मन को शांत करने के आसान तरीके

अगर बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो गहरी सांस लेने की तकनीक आजमाई जा सकती है. इसके लिए 4 सेकंड तक सांस लें, 4 सेकंड तक रोकें और फिर 6 सेकंड में धीरे-धीरे छोड़ें. इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार दोहराने से शरीर को आराम महसूस हो सकता है. इसके साथ ही सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और तेज रोशनी से दूरी बनाना भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इससे शरीर को आराम का संकेत मिलता है.

योग और रिलैक्सेशन तकनीक भी कर सकती हैं मदद

शवासन और अनुलोम-विलोम जैसे योगासन तनाव कम करने और मानसिक शांति बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं. सोने से पहले 5 से 7 मिनट तक इनका अभ्यास करने से नींद बेहतर हो सकती है. इसके अलावा शरीर की मांसपेशियों को धीरे-धीरे ढीला छोड़ना (प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन) और किसी शांत प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करना भी मन को शांत करने में मददगार हो सकता है.

कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है?

अगर हफ्तों तक लगातार नींद नहीं आती, रात में बार-बार नींद टूटती है या दिनभर बहुत ज्यादा थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह अनिद्रा (Insomnia) या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर से सलाह लेना सबसे बेहतर ऑप्शन है.

यह भी पढ़ें:- सोने का रानी हार और खूबसूरत पीकॉक झुमके, ऐसी थी रश्मिका मंदाना की शाही वेडिंग ज्वेलरी

यह भी पढ़ें:- क्या आपका बच्चा भी फोन देखे बिना खाना नहीं खाता, तो स्क्रीन की लत छुड़वाने के लिए अपनाए ये 3 तरीके