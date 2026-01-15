किचन में रखे इन 3 मसालों से बनाएं वेट लॉस ड्रिंक, कम हो जाएगी तोंद, डॉक्टर सलीम ने बताया बनाने का तरीका

Weight Loss Desi Drink: आजकल मोटापा सिर्फ लुक्स की नहीं, बल्कि सेहत की समस्या बन चुका है. बढ़ता वजन धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर करता है, जिसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और दिल से जुड़ी गंभीर परेशानियां बढ़ने लगी हैं. दुनिया के करोड़ों लोग मोटापे से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई भी जानबूझकर मोटा नहीं होना चाहता है. कई बार भागदौड़ भरी जिंदगी, सही जानकारी की कमी, टाइम न मिल पाना और खराब खानपान वजन बढ़ने की बड़ी वजह बन जाते हैं. ऐसे में अगर कोई सोचता है कि अगर, देसी और नेचुरल तरीका मिल जाए, जो बिना साइड इफेक्ट वजन घटाने में मदद करे तो कितना बेहतर होगा. आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक ऐसी होम बेस्ड ड्रिंक बताई है, जो मेटाबॉलिज्म तेज करने और शरीर की चर्बी घटाने में मदद करती है. आइए जानते हैं इसमें क्या-क्या इस्तेमाल होता है और यह कैसे फायदेमंद होती है.

वजन घटाने में मेटाबॉलिज्म सबसे जरूरी

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, शरीर उतनी तेजी से कैलोरी जलाएगा. कम मेटाबॉलिज्म की वजह से ही कई लोग कम खाने के बाद भी वजन कम नहीं कर पाते हैं. डॉक्टर सलीम का कहना है कि अगर मेटाबॉलिज्म सही हो जाए, तो घटा हुआ वजन दोबारा बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है. इसमें एक देसी ड्रिंक आपकी मदद कर सकता है. इसके लिए सिर्फ तीन चीजें चाहिए, लौंग, दालचीनी और जीरा, जो आपके किचन में ही मिल जाती हैं.

वजन कम करने वाली देसी ड्रिंक (Weight Loss Desi Drink)

लौंग सिर्फ मसाला नहीं है. यह शरीर के अंदर जमा एक्स्ट्रा फैट को धीरे-धीरे कम करने में मदद करती है. खासकर पेट की चर्बी पर इसका असर अच्छा माना जाता है. साथ ही यह पाचन सुधारती है और शरीर में एनर्जी बनाए रखती है.

दालचीनी वजन घटाने वालों की पुरानी दोस्त मानी जाती है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखती है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. साथ ही इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और ओवरईटिंग से बचाव होता है.

जीरा डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है. यह खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करता है, शरीर की चर्बी को ब्रेक करता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक होता है.

1. डॉक्टर जैदी के अनुसार लौंग, दालचीनी और जीरा तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लें.

2. इन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लें और किसी साफ, सूखे डिब्बे में रख लें.

3. अब रोज सुबह एक चम्मच पाउडर, एक गिलास पानी में डालकर 5-7 मिनट उबालें.

4. जब पानी थोड़ा कम हो जाए, तो छान लें और हल्का गुनगुना होने दें.

5. इसके बाद इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं. अब आपकी फैट लॉस ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी.

इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट पीना सबसे बेहतर माना जाता है. डॉक्टर सलीम के मुताबिक, इसके नियमित सेवन से 10 से 14 दिनों में शरीर हल्का महसूस होने लगता है, भूख कंट्रोल में आती है और पेट, कमर और हिप्स की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है. अगर आप इस ड्रिंक के साथ थोड़ा ध्यान लाइफस्टाइल पर भी दें, तो असर और तेज दिख सकता है. हल्की वॉक या एक्सरसाइज, मीठा और ज्यादा तला-भुना कम करना और प्रोटीन वाली चीजें खाने से रिजल्ट जल्दी नजर आने लगता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.