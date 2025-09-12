गंदे पीले दांतों को मोती सा चमका देंगी रसोई की ये चीजें, देखने के बाद नहीं होगा खुद की ही आंखों पर यकीन

Health Tips: क्या आपके दांतों का पीलापन आपकी मुस्कान की चमक छीन रहा है? पब्लिक में हंसने से झिझकते हैं? अब महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके घर की रसोई में ही छिपे हैं, वो नुस्खे जो आपके दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना सकते हैं. आइए जानते हैं 5 आसान और असरदार (teeth whitening tips) घरेलू उपाय.

दांत चमकाने के घरेलू नुस्खे (Oil Pulling se daanton ka detox)

यह आयुर्वेदिक तकनीक सदियों से अपनाई जाती रही है. एक चम्मच नारियल या तिल का तेल लेकर 10–15 मिनट तक मुंह में घुमाएं और थूक दें. रोजाना ऐसा करने से दांतों का पीलापन कम होगा, बैक्टीरिया मरेंगे और सांसें भी तरोताज़ा रहेंगी.

दांतों का पीलापन दूर करने के उपाय (How to whiten yellow teeth at home)

सेब, गाजर और खीरा जैसे कुरकुरे फल और सब्जियां दांतों के लिए natural scrubber का काम करते हैं. इन्हें अच्छी तरह चबाने से दांतों पर जमे दाग धीरे-धीरे साफ हो जाते हैं और मसूड़े भी हेल्दी बने रहते हैं.

दांतों का पीला पन दूर करें (Best home remedies for white teeth)

थोड़े से सरसों के तेल में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर दांतों और मसूड़ों की हल्की मसाज करें. कुछ ही मिनटों में फर्क दिखने लगेगा. यह न केवल दांतों को साफ करता है, बल्कि मुंह के कीटाणुओं को भी खत्म करता है.

दांत सफ़ेद करने के उपाय (desi whitening formula)

हल्दी सिर्फ़ घाव भरने या immunity बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों को सफेद बनाने के लिए भी फायदेमंद है. हल्दी में पानी की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट तैयार करें और हल्के हाथों से दांत साफ करें. कुछ ही हफ्तों में पीले दांत चमकदार दिखने लगेंगे.

दांत चमकाने के तरीके (Ghar par daant white kaise kare)

केले का छिलका अब कचरे में मत फेंकिए. इसके अंदरूनी सफेद हिस्से को दांतों पर 2 मिनट तक रगड़ें. इसमें मौजूद मिनरल्स जैसे पोटैशियम और मैग्नीशियम दांतों को सफेद और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

