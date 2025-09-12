विज्ञापन

गंदे पीले दांतों को मोती सा चमका देंगी रसोई की ये चीजें, देखने के बाद नहीं होगा खुद की ही आंखों पर यकीन

Natural teeth whitening: पीले दांतों से परेशान होने की बजाय इन 5 आसान घरेलू नुस्खों को अपनाइए. ये न केवल दांतों का पीलापन दूर करेंगे, बल्कि आपकी मुस्कान को चमकदार और मसूड़ों को मजबूत बनाएंगे.

Read Time: 3 mins
Share
गंदे पीले दांतों को मोती सा चमका देंगी रसोई की ये चीजें, देखने के बाद नहीं होगा खुद की ही आंखों पर यकीन
Teeth whitening: गंदे पीले दांतो को सफेद करने का अनोखा प्राकृतिक तरीका

Health Tips: क्या आपके दांतों का पीलापन आपकी मुस्कान की चमक छीन रहा है? पब्लिक में हंसने से झिझकते हैं? अब महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके घर की रसोई में ही छिपे हैं, वो नुस्खे जो आपके दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना सकते हैं. आइए जानते हैं 5 आसान और असरदार (teeth whitening tips) घरेलू उपाय.

दांत चमकाने के घरेलू नुस्खे (Oil Pulling se daanton ka detox)

यह आयुर्वेदिक तकनीक सदियों से अपनाई जाती रही है. एक चम्मच नारियल या तिल का तेल लेकर 10–15 मिनट तक मुंह में घुमाएं और थूक दें. रोजाना ऐसा करने से दांतों का पीलापन कम होगा, बैक्टीरिया मरेंगे और सांसें भी तरोताज़ा रहेंगी.

Latest and Breaking News on NDTV

दांतों का पीलापन दूर करने के उपाय (How to whiten yellow teeth at home)

सेब, गाजर और खीरा जैसे कुरकुरे फल और सब्जियां दांतों के लिए natural scrubber का काम करते हैं. इन्हें अच्छी तरह चबाने से दांतों पर जमे दाग धीरे-धीरे साफ हो जाते हैं और मसूड़े भी हेल्दी बने रहते हैं.

दांतों का पीला पन दूर करें (Best home remedies for white teeth)

थोड़े से सरसों के तेल में एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर दांतों और मसूड़ों की हल्की मसाज करें. कुछ ही मिनटों में फर्क दिखने लगेगा. यह न केवल दांतों को साफ करता है, बल्कि मुंह के कीटाणुओं को भी खत्म करता है.

दांत सफ़ेद करने के उपाय (desi whitening formula)

हल्दी सिर्फ़ घाव भरने या immunity बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि दांतों को सफेद बनाने के लिए भी फायदेमंद है. हल्दी में पानी की कुछ बूंदें मिलाकर पेस्ट तैयार करें और हल्के हाथों से दांत साफ करें. कुछ ही हफ्तों में पीले दांत चमकदार दिखने लगेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

दांत चमकाने के तरीके (Ghar par daant white kaise kare)

केले का छिलका अब कचरे में मत फेंकिए. इसके अंदरूनी सफेद हिस्से को दांतों पर 2 मिनट तक रगड़ें. इसमें मौजूद मिनरल्स जैसे पोटैशियम और मैग्नीशियम दांतों को सफेद और चमकदार बनाने में मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teeth Whitening Tips, Natural Teeth Whitening, How To Whiten Yellow Teeth At Home, Yeelow Teeth Remedies, Yeelow Teeth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com