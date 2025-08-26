विज्ञापन

मुनक्का खाने के अनगिनत फायदे, ब्यूटी से लेकर हेल्थ तक दोनों के लिए है रामबाण

छोटा सा मुनक्का पोषण और सेहत का बड़ा खजाना है. इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर आप स्किन, बाल, इम्यूनिटी और सेहत...सभी को बेहतर बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
मुनक्का खाने के अनगिनत फायदे, ब्यूटी से लेकर हेल्थ तक दोनों के लिए है रामबाण
भिगोकर खाया गया मुनक्का बनाएगा स्किन ग्लोइंग और खून बढ़ाने में मददगार

Secret Superfood for Glowing Skin: मुनक्का, जिसे काली किशमिश भी कहा जाता है, असल में सूखा हुआ अंगूर है. ये न केवल स्वाद में मीठा होता है, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है. इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को सेहतमंद और खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं. हेल्दी रहने के लिए मुनक्का बहुत फायदेमंद होता है. यूं तो मुनक्का को सीधे तौर पर खा सकते हैं, लेकिन इसे पानी या दूध में भीगोकर खाने से ज्यादा फायदा मिलता है. आइए जानते हैं, मुनक्का से जुड़े फायदे.

Latest and Breaking News on NDTV

स्किन और ब्यूटी के लिए मुनक्का । munakka health benefits

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, मुनक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन की रंगत को निखारने, झुर्रियों को कम करने और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद करते हैं. अगर आप हर दिन 8-10 मुनक्के रातभर भिगोकर सुबह सेवन करते हैं, तो स्किन ब्राइट और हेल्दी बनी रहती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

खून की कमी दूर करने में सहायक । black raisin for hemoglobin

अक्सर महिलाओं और बच्चों में खून की कमी की समस्या देखी जाती है. मुनक्का आयरन से भरपूर होता है, जो हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने में मदद करता है. भिगोए हुए मुनक्के का पानी पीने से एनीमिया की समस्या कम होती है और शरीर को एनर्जी मिलती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

इम्यूनिटी और हड्डियों के लिए फायदेमंद । munakka for immunity

मुनक्का विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है. इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों को मजबूती देते हैं. थकान और कमजोरी में भी मुनक्का फायदेमंद माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

हाई बीपी और सांस की समस्याओं में राहत । munakka for high bp

हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए मुनक्का का पानी वरदान है. इसे पानी में उबालकर पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है. खासतौर पर सर्दियों में इसका सेवन लंग्स को मजबूत बनाता है और सांस से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

बाल और स्किन की खूबसूरती का राज । munakka for beauty

चरक संहिता के अनुसार, मुनक्का में मौजूद विटामिन-बी और आयरन बालों को झड़ने से रोकते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं. नियमित सेवन से बाल घने और मजबूत बनते हैं. छोटा सा मुनक्का पोषण और सेहत का बड़ा खजाना है. इसे अपनी डेली डाइट में शामिल कर आप स्किन, बाल, इम्यूनिटी और सेहत...सभी को बेहतर बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Munakka, Dry Fruits, Raisin, Raisins, Munakka Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com