विज्ञापन

बरसात में घुंघराले बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए फॉलो करें...एक्सपर्ट की बताई ये टिप्स

मानसून में कर्ली हेयर को संभालना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप सही हेयर केयर रूटीन अपनाएं तो बाल न सिर्फ मजबूत, बल्कि खूबसूरत भी रह सकते हैं. डीप कंडीशनिंग, माइल्ड शैंपू और सही प्रोटेक्शन आपके कर्ली हेयर को मानसून में भी ग्लोइंग बनाए रखेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
बरसात में घुंघराले बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए फॉलो करें...एक्सपर्ट की बताई ये टिप्स
मानसून और कर्ली हेयर की टेंशन, अपनाएं एक्सपर्ट के बताएं ये आसान टिप्स

Curly Hair Care Tips in Monsoon: बरसात का मौसम जहां ठंडक और ताजगी लाता है, वहीं यह बालों के लिए बड़ी समस्या भी बन जाता है. खासतौर पर जिन महिलाओं के बाल घुंघराले (Curly Hair) होते हैं, उन्हें मानसून में फ्रिज़, ड्राईनेस और बाल झड़ने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इसी दिक्कत से जूझ रही हैं, तो कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपने कर्ली बालों को खूबसूरत और मजबूत बना सकती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

डीप कंडीशनिंग और हेयर मास्क है ज़रूरी । monsoon hair care for curly hair

ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कर्ली हेयर को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मॉइश्चर की, इसलिए हफ्ते में 2-3 बार डीप कंडीशनिंग करना ज़रूरी है. हेयर वॉश के बाद हेयर मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल नरम और शाइनी बनेंगे. इसके साथ ही, फ्रिज़ से छुटकारा पाने के लिए रोजाना एंटी-फ्रिज़ सीरम का इस्तेमाल करें. ध्यान रखें कि हमेशा सल्फेट-फ्री या माइल्ड शैंपू ही चुनें.

Latest and Breaking News on NDTV

स्ट्रेटनर से बनें सावधान । Frizz Free Curly Hair Tips

अक्सर लड़कियां कर्ली बालों को पसंद नहीं करतीं और उन्हें सीधा करने के लिए बार-बार स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ज्यादा हीट बालों को नुकसान पहुंचाती है और टूटने लगते हैं. अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स (दोमुंहे बाल) की समस्या है, तो हर 6-8 हफ्ते में ट्रिमिंग जरूर करें.

Latest and Breaking News on NDTV

मानसून ट्रिप पर रखें खास ख्याल । preventing hair breakage monsoon

बरसात के मौसम में जब आप बाहर जाएं या ट्रैवल करें, तो अपने बालों को स्कार्फ या कैप से कवर करें. बारिश की नमी और तेज हवा बालों को और ज्यादा उलझा और खराब कर सकती है. साथ ही, बहुत टाइट पोनीटेल या हेयरस्टाइल से बचें, क्योंकि इससे हेयर रूट्स पर दबाव पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

नैचुरल ऑयलिंग से पाएं स्ट्रॉन्ग बाल । Curly hair care tips

कर्ली हेयर को मजबूत और हेल्दी रखने के लिए नारियल तेल, आर्गन ऑयल या ऑलिव ऑयल से हल्की मसाज करें. यह न केवल बालों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें शाइनिंग और डैमेज-फ्री भी बनाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Curly Hair Care Tips, Monsoon Hair Care For Curly Hair, Deep Conditioning Curly Hair, Anti-frizz Serum Monsoon, Curly Hair Care Tips In Monsoon
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com