हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ उड़ाई पतंग, उंगलियों पर बांधी हुई थी पट्टियां

मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की मान्यता होती है. लोग इस त्योहार पर अच्छा-अच्छा खाना खाते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं. अब इस त्योहार का मौका हो तो कोई अपने खास लोगों को कैसे भूल सकता है. बस इसी बात पर अमल करते हुए हार्दिक पंड्या भी अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ पतंगबाजी करने के लिए पहुंचे. हार्दिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें वो अपनी पतंग पर कन्नी बांधते नजर आ रहे हैं. कन्नी यानी यूं समझिए कि अपनी पतंग पर लगाम लगा रहे हैं जिसकी डोर से वह उसे दूर आसमान में उड़ाने वाले हैं.

उंगलियों पर बांधी हुई थी बैंडेज

वीडियो में आप देखेंगे हार्दिक की उंगलियों पर सफेद बैंडेज बंधी हुई है. दरअसल उन्होंने अपनी उंगलियों को मांझे की चोट से बचाने के लिए बैंडेज लगाई हुई थी. लुक की बात करें तो दोनों ही कैजुअल लुक में दिखे. हार्दिक ने सफेद टीशर्ट और ब्लैक जींस पहनी थी और वहीं माहिका फुल ब्लैक आउटफिट में थीं.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

हार्दिक और माहिका का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो फैन्स भी कमेंट करने दौड़ गए. ज्यादातर लोग दोनों के लिए हार्ट इमोजी बनाते नजर आए. बता दें कि हार्दिक कई मौकों पर माहिका के साथ नजर आते हैं. इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीरें आती ही रहती हैं वहीं ये कपल खुद भी तस्वीरें शेयर करने से परहेज नहीं करता. बता दें कि माहिका से पहले हार्दिक पंड्या एक्ट्रेस और मॉडल नताशा स्तांकोविक के साथ शादीशुदा थे. नताशा के साथ उनका एक बेटा अगस्त्य है.