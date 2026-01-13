Loyalty Check Trend: हाथों पर चाय गिराकर लोग कर रहे अपने पार्टनर और दोस्त की लॉयल्टी टेस्ट, जानें क्या है ये नया ट्रेंड

Loyalty Check Trend: हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त और पार्टनर एकदम लोयल रहे. इसके लिए आजकल सोशल मीडिया पर 'लॉयल्टी चेक' ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड से जुड़े वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए हैं. दरअसल, इस ट्रेंड में लोग अपने पार्टनर या दोस्तों की वफादारी चेक करने के लिए अजीबोगरीब तरीका अपना रहे हैं. इसके लिए लोग हाथों पर गरमा-गरम चाय गिराकर यह टेस्ट कर रहे हैं कि सामने वाला कितना ज्यादा लॉयल है. अगर दिक्कत होने के बावजूद भी वह दर्द सहकर साथ देता है, तो उसे वफादार माना जा रहा है. आइए जानते हैं असल में यह ट्रेंड है क्या...

क्या है लॉयल्टी चेक ट्रेंड?

सोशल मीडिया पर इन दिनों लॉयल्टी चेक ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग अपने पार्टनर और दोस्त की लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं. इसके लिए पहले वे दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर हाथों के ऊपर गरमा-गरम चाय गिरा देते हैं. ट्रेंड के मुताबिक, अगर इस दौरान किसी एक ने भी हाथ नहीं हटाया, तो दोनों एक-दूसरे के लिए एकदम लॉयल हैं. वहीं, अगर किसी एक ने हाथ हटा लिया तो समझ जाएं वह अपने पार्टनर या दोस्त के लिए लॉयल नहीं है.

इस लॉयल्टी चेक ट्रेंड को लेकर एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जाहिर की है. विशेषज्ञों का मानना है कि हाथों पर गरम चाय गिराना बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे त्वचा पर गंभीर जलन, फफोले और स्किन डैमेज होने का खतरा रहता है. अगर जलन ज्यादा गहरी हो जाए तो इंफेक्शन भी हो सकता है. ऐसे में इस अजीब तरह के खतरनाक ट्रेंड से बचना चाहिए क्योंकि यह न केवल दर्दनाक है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जोखिम भरा है.

अगर हाथ गंभीर रूप से जल जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. साथ ही जलन को नजरअंदाज न करें क्योंकि इससे इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है. ध्यान रहे कि क्रीम या घरेलू उपाय बिना डॉक्टर की सलाह के न लगाएं, क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है.

