घुटने तक आ जाएंगे बाल, बस करी पत्ते में मिला लें ये 3 चीजें, 1 हफ्ते में दिख जाएगा असर, ऐसे करें इस्तेमाल

Way to Use Curry Leaves for Long Hair: हर महिला लंबे, खूबसूरत, काले, घने और मजबूत बाल चाहती हैं. इसके लिए महिलाएं घरेलू उपाय ( Home Remedies) से लेकर केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तक कर लेती हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है. वहीं, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बालों को हेल्दी करने के बजाय कमजोर कर देते हैं, जिससे बाल बेजान होकर झड़ने लगते हैं. (Hair Fall) इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि बालों के ट्रीटमेंट ( Hair Treatment) के लिए नैचुरल उपाय ही अपनाएं.

वहीं, बालों को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत, लंबा, घना और चमकदार बनाना चाहते हैं तो इसमें लिए करी पत्ते का इस्तेमाल करें. करी पत्ते का दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है, इसलिए वहां की महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के बाले भी बेहद घने और खूबसूरत होते हैं. ऐसे में हम बताने जा रहे हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए करी पत्ते को तीन तरीकों से कैसे इस्तेमाल करना है.

करी पत्ते के गुण (Long Hair With Curry Leaves)

करी पत्ते में कई औषधीय गुण होते हैं, जो बालों को घना और लंबा करते हैं. करी पत्ते में मौजूद अमीनो एसिड बालों को चमकदार बनाता है. करी पत्ते में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे गुण बालों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और इससे बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है.



इन 3 तरीकों से इस्तेमाल करें करी पत्ता (How To Use Curry Leaves)



पहला उपाय- (करी पत्ता और आंवला ) (Curry Leaf with Gooseberry)



करी पत्ता और आंवला का मिक्सअप बालों को लंबा और घना करने का काम करेगा. इसके लिए क्या करना है आइए बताते हैं. आंवला को काटे और इसमें कुछ करी पत्ते मिलाकर इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट को बालों पर लगाकर इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें. पेस्ट सूखने के बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोएं. ऐसा करने से आपको सिर्फ एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिल जाएगा.



दूसरा उपाय- (करी पत्ता और मेथी दाना) (Curry Leaf with Fenugreek Seeds)



बालों को तेजी से लंबा करना चाहते हैं तो आंवला के साथ-साथ करी पत्ते में मेथी को मिलाकर पेस्ट बनाएं. कैसे आइए बताते हैं. सबसे पहले मेथी दाना लें और उसे करी पत्ते और आंवला में मिलाकर ब्लेंड करें. ठीक वैसे ही इस पेस्ट को बनाकर इसे बालों पर लगाएं और एक घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को सादे पानी से धोकर सुखा लें. इसे सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार करना है और फिर आपके बाल कुछ ही समय में घुटने तक आ जाएंगे.



तीसरा उपाय- (करी पत्ता और नारियल तेल) (Curry Leaf with Coconut Oil)

अब बात आती है बालों को मजबूत करने और चमकदार बनाने की. अगर बाल मजबतू होंगे तो वो बेजान होकर झड़ेंगे नहीं. इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले करी पत्ते को नारियल तेल में मिलाना है. करी पत्ता और नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है. सबसे पहले 10 से 12 करी पत्ते लें और फिर नारियल तेल में डालकर इसे गर्म करें. फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें. ठंडा होने पर आपके पास करी पत्ता-नारियल ऑयल होगा, जिसे आप सप्ताह में 2 से 3 बार लगाएं और फिर रिजल्ट का इंतजार करें. देखना आपको खुद अपने बालों की ग्रोथ पर यकीन नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.