विज्ञापन

Car Scratcher: मेरी नई कार पर कोई 'जलनखोर' स्क्रैच मार गया, लोगों को ऐसा करने से क्या मिलता है, रेडिट पर फूटा दर्द और नाराजगी, पर ऐसा करते क्यों हैं लोग

Nayi Gaadi Pe Kisi Ne Scratch Maar Diye:रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, सबकी नजरें अपनी तरह खींच ली है

Read Time: 3 mins
Share
Car Scratcher: मेरी नई कार पर कोई 'जलनखोर' स्क्रैच मार गया, लोगों को ऐसा करने से क्या मिलता है, रेडिट पर फूटा दर्द और नाराजगी, पर ऐसा करते क्यों हैं लोग
किसी की मेहनत से कमाई हुई कार के साथ ऐसा करने से लोगों को क्या मिलता है?

Nayi Gaadi Pe Kisi Ne Scratch Maar Diye: सोशल मीडिया आज लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे खुशियों के पल हों या फिर नाराज़गी भरे अनुभव सबसे पहले लोग इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर ही शेयर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय एक और प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडिट की. 

आज के समय में अगर किसी को भी कोई गॉसिप चाहिए, तो वे सीधा रेडिट पर पहुंच जाते हैं. यह प्लेटफॉर्म चर्चाओं, समाचारों और वायरल कंटेंट के लिए सबसे एक्टिव जगहों में से एक बन चुका है. बॉलीवुड की मसालेदार खबरों से लेकर राजनीति के ताज़ा ट्रेंड्स तक सबसे पहले Reddit पर ही मेम्स और चर्चाएँ देखने को मिल जाती हैं. इसके यूज़र्स बेहद सक्रिय हैं और नई चीज़ें तुरंत शेयर कर देते हैं. 

यहां सिर्फ बड़े मुद्दों पर ही बात नहीं होती, बल्कि लोग अपनी रोजमर्रा की परेशानियाँ भी खुले तौर पर साझा करते हैं. हाल ही में CarsIndia द्वारा शेयर किया गया एक पोस्ट चर्चा का कारण बन गया. दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों में कार खरीदना जहां आसान है, वहीं उसके लिए सुरक्षित पार्किंग ढूंढना सबसे मुश्किल काम है.

पोस्ट में एक कार की तस्वीर शेयर की गई थी, जिस पर किसी ने गहरा स्क्रैच मार दिया था, इसके साथ उन्होंने लिखा,
"मुझे कभी समझ नहीं आता कि हम ऐसे समाज में क्यों रहते हैं जहां मानसिक रूप से अस्थिर लोगों से निपटना पड़ता है.  पूरी सावधानी बरतने के बाद भी एक दिन अचानक कोई आपकी कार पर इतनी बुरी तरह खरोंच लगा देता है कि तस्वीरों में भी उसे छिपाना संभव नहीं. मेरी बस यही इच्छा है कि ऐसे लोग यहीं जीवन में अपने कर्मों का फल पाएं, न कि नरक में."

Not_So_Ideal_Guy

Not_So_Ideal_Guy

Not_So_Ideal_Guy

Not_So_Ideal_Guy

पोस्ट वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी–अपनी राय और अनुभव साझा करने शुरू कर दिए:

  • "OP, हमेशा कोशिश करें कि कार कैमरे के पास ही पार्क करें"
  • "मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. पड़ोसी के बच्चे ने मेरी Scorpio-N पर स्क्रैच मारा था. मैंने उसी दिन दो CCTV कैमरा किट लगवाईं"
  • "हमारे इलाके में तो एक बार माता-पिता ने दूसरे परिवार को धमकी तक दी थी, क्योंकि उनके बच्चे की कार-तोड़फोड़ का सबूत सामने आ गया था"
  • "तो बच्चा पकड़ में आने के बाद आपने उसके माता-पिता से बात की? और पुलिस केस के बाद क्या उन्होंने नुकसान की भरपाई की?"

आजकल कार लेना जितना आसान है, उसकी देखभाल करना उतना ही मुश्किल. लोग अक्सर पार्किंग, मनमाने स्क्रैचेज़, और बच्चों की शरारतों से परेशान रहते हैं. 

क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है?

अगर हाँ, तो आपको क्या लगता है, ऐसी स्थिति में क्या करना सही है और क्या गलत? अपनी राय जरूर बताएं. 

इसे भी पढ़ें: Relationship Advice: जब कोई आपके प्यार की कदर न करे तो क्या करें?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Car Par Lage Scratch Kaise Hataye, How TO Remove SCRATCH Permanently, How To Remove Car Scratch (DIY), Koi Car Me Scratch Kyu Marta Hai, Reddit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com