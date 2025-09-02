बिना किसी महंगी दवाइयों के बच्चों के सिर की जुएं होंगी गायब, जुओं का सफाया करने के लिए आजमाएं ये तरीका

Parenting Tips Home Remedies For Lice: छोटे बच्चों के सिर में जुओं की समस्या बहुत आम है. कई बार स्कूल, खेलते समय या किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में आने से जुएं एक सिर से दूसरे सिर पर फैल जाती हैं. शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन धीरे-धीरे यह सिरदर्द बन जाती है. जूं एक तरह का परजीवी है, जो खून चूसकर जीवित रहती है और सिर में खुजली, जलन और परेशानी का कारण बनती है.

दवाइयों से क्यों बचें? | Home Remedies For Lice

बाजार में जुओं से छुटकारा दिलाने वाली कई दवाइयां और शैंपू उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों की नाजुक स्किन पर इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं. ऐसे में घरेलू नुस्खे (Home Remedies for Hair Lice) ज्यादा सुरक्षित और असरदार साबित होते हैं.

जुओं से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय | lice treatment without side effects

टीट्री ऑयल या सौंफ का तेल | Lice issue

प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल जुओं को मारने के लिए बेहद कारगर है. टीट्री ऑयल या सौंफ का तेल सिर पर लगाकर 7–8 घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद बालों को धोकर बारीक कंघी करें.

प्याज का रस | onion juice for lice

प्याज में सल्फर पाया जाता है जो जुओं को खत्म करने में मदद करता है. प्याज का रस बालों में अच्छी तरह लगाएं और एक घंटे बाद धो लें. नियमित उपयोग से जुएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं.

नींबू का रस | natural lice treatment

लेमन जूस की अम्लीय प्रकृति जुओं के लिए ज़हर का काम करती है. इसे सिर में लगाने से जुएं खत्म होती हैं और साथ ही डैंड्रफ भी कम होता है.

नीम का पानी | neem for lice

नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर ठंडा करें और उस पानी से बाल धोएं। नीम के एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण जुओं को जड़ से खत्म करने में मदद करते हैं।

तुलसी का पेस्ट | hair lice remedies

तुलसी के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें और सिर में लगाएं. 20 मिनट तक सूखने दें और फिर बाल धो लें. सोने से पहले कुछ तुलसी की पत्तियां तकिए के नीचे रखने से भी जुएं दूर रहती हैं.

बच्चों के बालों की देखभाल कैसे करें? | parenting tips for children

बच्चों के बालों की नियमित सफाई करें.

बारीक कंघी से बाल संवारें.

बच्चों को किसी और का तौलिया, कंघी या टोपी इस्तेमाल न करने दें.

हफ्ते में 2-3 बार तेल लगाकर हल्की मसाज करें.

जुएं बच्चों के सिर में आम समस्या है, लेकिन थोड़ी सी देखभाल और घरेलू नुस्खों की मदद से इससे छुटकारा पाया जा सकता है. प्राकृतिक तरीकों को अपनाने से न सिर्फ बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उनके बाल भी हेल्दी और चमकदार बनेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

