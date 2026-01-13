विज्ञापन

Home Remedies For Dandruff: डैंड्रफ या रूसी से छुटकारा दिलाते हैं ये घरेलू नुस्खे, एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें उपयोग

Home Remedies For Dandruff: डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल और घरेलू नुस्खे बहुत कारगर साबित हो सकते हैं. अगर, आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो नारियल तेल, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा, नींबू, दही, नीम, और मेथी जैसे घरेलू उपाय बहुत प्रभावी हैं.

Home Remedies For Dandruff: डैंड्रफ या रूसी से छुटकारा दिलाते हैं ये घरेलू नुस्खे, एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें उपयोग
बालों में डैंड्रफ हटाने के आसान घरेलू उपाय
Home Remedies For Dandruff: डैंड्रफ मुख्य रूप से मलेसेजिया ग्लोबोसा नामक फंगस के कारण होती है, जो स्कैल्प के तेल यानी सीबम को खाकर ओलिक एसिड बनाता है, जिससे त्वचा की कोशिकाएं तेजी से झड़ने लगती हैं. इसके अलावा सूखी या तैलीय त्वचा, तनाव, खराब स्वच्छता और कुछ हेयर प्रोडक्ट्स भी इसका कारण बन सकते हैं. यह मृत त्वचा कोशिकाओं के बड़े गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो खुजली और सफेद बाल के रूप में परेशान करती हैं. हालांकि, डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए नेचुरल और घरेलू नुस्खे बहुत कारगर साबित हो सकते हैं. अगर, आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो नारियल तेल, टी ट्री ऑयल, एलोवेरा, नींबू, दही, नीम, और मेथी जैसे घरेलू उपाय बहुत प्रभावी हैं, जिन्हें तेल में मिलाकर, पेस्ट बनाकर या शैम्पू में डालकर इस्तेमाल किया जाता है.

नारियल तेल और नींबू

डैंड्रफ के लिए नारियल तेल और नींबू का मिश्रण बहुत असरदार हो सकता है. नारियल तेल स्कैल्प को नमी देता है और नींबू का रस रूसी पैदा करने वाले फंगस को खत्म करने और अतिरिक्त तेल को साफ करने में मदद करता है, जिससे खुजली कम होती है और स्कैल्प हेल्दी रहती है. नारियल तेल में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर स्कैल्प पर 20 मिनट तक लगाएं और धो लें.

टी ट्री ऑयल और एलोवेरा

डैंड्रफ के लिए टी ट्री ऑयल और एलोवेरा बहुत असरदार होता है. एलोवेरा जेल में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर 30 मिनट तक लगाएं और धो लें. टी ट्री ऑयल एंटी-फंगल होता है और एलोवेरा ठंडक देता है. इसके इस्तेमाल से नेचुरल रूप से डैंड्रफ कम किया जा सकता है.

दही और मेथी दाना

डैंड्रफ के लिए दही और मेथी दाना का हेयर मास्क बनाने के लिए, मेथी दानों को रातभर भिगोकर सुबह पीस लें या मेथी पाउडर को दही में मिलाकर 4 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसे स्कैल्प और बालों पर लगाकर 30-40 मिनट बाद धो लें. यह मास्क स्कैल्प को साफ करता है, रूसी कम करता है और नमी प्रदान करता है.

नीम की पत्तियां

नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर, उस पानी से बाल धोएं या नीम तेल को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाएं, क्योंकि नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

