इस कीड़े से बना मॉइश्चराइजर लगाती हैं कोरियन गर्ल्स, जानें ग्लास स्किन के लिए कितना फायदेमंद

Korean Glass Skin: कोरिया में रहने वाली लड़कियां अपनी चमकती हुई स्किन के लिए काफी मशहूर हैं. यहां लड़कियों की स्किन किसी शीशे की तरह चमकती है, जिसके चलते इसे ग्लास स्किन भी कहा जाता है. यही वजह है कि दुनियाभर की महिलाएं इस तरह की खूबसूरती की चाह रखती हैं. हालांकि इस खूबसूरती के लिए कोरिया की महिलाएं कई चीजों का ध्यान रखती हैं और खास मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल भी करती हैं, जो एक कीड़े से बनाया जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरियन गर्ल्स अपनी स्किन के लिए मॉइश्चराइजर चुनती हैं और इसे कब लगाती हैं.

किस तरह का मॉइश्चराइजर लगाते हैं कोरियंस?

कोरियन महिलाओं की चमकती त्वचा का राज हाइड्रेशन होता है, ये किसी भी हाल में स्किन में पानी की कमी नहीं होने देते हैं. इसके लिए वो खूब पानी पीती हैं और स्किन पर खास मॉइश्चराइजर लगाती हैं. कोरिया में स्नेल्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए यहां के लोग स्नेल (घोंघा) से बने मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्नेल म्यूसिन भी कहा जाता है. इसे स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और कोरियन महिलाओं की खूबसूरती के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है.

क्या होता है स्नेल म्यूसिन?

स्नेल म्यूसिन घोंघे से निकलने वाला एक तरह का तरल पदार्थ होता है, जब स्नेल तनाव में होते हैं या डरे होते हैं तो वो एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसे प्रोसेस करने के बाद तमाम तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है. इससे कोलेजन बढ़ने के साथ-साथ स्किन टाइट रहती है और चमकदार नजर आती है. यही वजह है कि कोरिया में इसे काफी पसंद किया जाता है.

इन चीजों का रखते हैं ख्याल

कोरियन लोगों की लाइफ काफी अनुशासित होती है और वो पूरा रूटीन फॉलो करते हैं.

कोरियन महिलाएं वक्त से सोती हैं और धूप में काफी कम निकलती हैं.

कोरियन महिलाएं हेल्दी खाना खाती हैं और कोशिश करती हैं कि ट्रेडिशन खाने को ही डाइट में शामिल करें.

इन चीजों का भी असर

अब कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कोरिया के लोगों की तरह भारत में लोगों की स्किन ऐसी पतली और चमकदार क्यों नहीं होती है. दरअसल इसके पीछे जेनेटिक कारण भी होते हैं, साथ ही वातावरण और खानपान जैसी बाकी चीजों का भी रोल होता है.

