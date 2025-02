बालों में मेहंदी अप्लाई करने से पहले जान लीजिए ये 6 जरूरी बातें

How to apply mehndi on hair : मेहंदी एक ऐसा हेयर डाई (hair dye color) है, जिसे सफेद बाल काला करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. यह आपके बाल में नैचुरल शाइन (natural shine) लाने का काम करता है. वहीं, यह आपके डैमेज बालों (how to repair hair) को रिपेयर करने का भी काम करता है. लेकिन मेहंदी लगाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो इससे आपके बाल की गुणवत्ता खराब हो सकती है.

मौसम बदलते ही शरीर में दर्द और आलस क्यों होने लगता है महसूस, जानिए एक्सपर्ट की राय

बाल में मेहंदी अप्लाई करने से पहले किन बातों का रखें ध्यान

कुछ लोग मेहंदी का घोल तैयार करते समय उसमें नींबू दही भी मिक्स कर देते हैं. उन्हें लगता है इससे बाल की चमक और मजबूती ज्यादा बेहतर होती है. अगर आप कम समय तक मेहंदी भिगोकर रखते हैं, तो आपको इसका उचित परिणाम नहीं मिलेगा.आपके बालों में वो नैचुरल लाल रंग उभरकर नहीं आएगा. वहीं, आप प्लास्टिक के कटोरे में भी मेहंदी का घोल न तैयार करें. आप मेहंदी भिगोने के लिए स्टेनलेस स्टील या फिर लोहे की कटोरी का उपयोग करना चाहिए. इसके अलावा आप मेहंदी घोलते समय नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके बालों को वैसा रंग नहीं मिल पाता है, जैसा आप चाहते हैं. इसलिए हमेशा मेहंदी घोलने में नॉर्मल कॉफी या चाय के पानी का इस्तेमाल करें . अगर आप मेहंदी को पानी में भिगोने के तुरंत बाद बालों (Mehndi for Hair) पर लगा देते हैं, तो ऐसी गलती करने से बचें. मेहंदी का रंग अच्छे से चढ़े इसके लिए आप कम से कम मेहंदी का घोल 2 घंटे भिगोकर रखने के बाद ही अप्लाई करें. बालों पर मेहंदी लगाने वाले हैं, तो ऑयलिंग न करें. अगर आप ऑयलिंग करना भी चाहते हैं, तो सिर्फ बालों की जड़ों पर ही लगाएं. खासकर, अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो तेल बिल्कुल न लगाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.