Cause of Depression: इस वजह से बढ़ रहा है लाइफ में तनाव, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए काम आएंगे ये टिप्स

Cause of Depression: बदलते दौर में लाइफस्टाइल इस कदर बदला है कि इसका असर शारीरिक सेहत के साथ साथ दिमागी सेहत (How to care mental health) पर भी पड़ने लगा है. कामकाज की भागदौड़, असंतुलित डाइट, रिश्तों में आई दूरियां,हॉबीज के लिए वक्त न निकाल पाना तनाव का कारण बन जाते हैं. देखा जाए तो इस डिप्रेशन यानी तनाव मेंटल हेल्थ से जुड़ी बड़ी परेशानी के रूप में देखा जाने लगा है.आजकल जिसे देखो, तनाव में जी रहा है. डिप्रेशन (cause of Stress) के शिकार लोगों की संख्या एकाएक बढ़ने लगी है. भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव आम समस्या बन चुका है और जिसे देखो, तनाव से जूझने में लगा है. जिंदगी में कामकाज तो लगा रहेगा लेकिन इसका असर मेंटल हेल्थ पर नहीं पड़ना चाहिए. चलिए आज जानते हैं तनाव की सबसे बड़ी वजह क्या है और स्ट्रेस फ्री (tips to get rid of Depression) रहने के लिए कौन से टिप्स कारगर साबित हो सकते हैं.

डिप्रेशन और इसके लक्षण (Depression and Its Symptoms)

तनाव यानी डिप्रेशन में व्यक्ति दबाव महसूस करता है. ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रेशर महसूस होता है.

जब कोई व्यक्ति बुरा, डरा हुआ, चिंताग्रस्त महसूस करता है तो शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है, इसे तनाव यानी डिप्रेशन कहते हैं.

तनाव के लक्षण दिमाग के साथ साथ शरीर पर भी दिखते हैं.

इसके शारीरिक लक्षणों में सिर में दर्द,नींद की कमी, पेट में दर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं.

वही भावनात्मक लक्षणों की बात करें तो उदासी, चिंता, बेचैनी, अनजाना डर जैसे लक्षण शामिल हैं.

तनाव व्यवहार में भी बदलाव लाता है जैसे फोकस में कमी, याद्दाश्त पर बुरा असर और फैसला करने में दिक्कत आदि.



क्या है तनाव का सबसे बड़ा कारण (main Cause of Depression)

हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार लोगों का बदला हुआ डेली रूटीन उनके तनाव की वजह बन रहा है.

जर्नल ऑफ इफेक्टिव डिसऑर्डर में छपी स्टडी ने कहा है कि डेली एक्टिविटी में बदलाव के चलते युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं.

स्टडी में कहा गया है कि बदला हुआ लाइफस्टाइल डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह बन चुका है.

डेली रूटीन बदलने पर दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है और इससे मूड स्विंग की परेशानी होती है.

ज्यादा कामकाज, नींद की कमी, रिलैक्सेशन की कमी औऱ गलत डाइट के चलते मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है.

शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक दिन आप जिम जाकर पसीना बहाएं, उजाले में रहें और अगले दिन घर पर आराम करते रहें.

इससे डेली रूटीन बिगड़ सकता है जिसका दिमाग पर बुरा असर पड़ता है.

शोधकर्ताओं ने कहा है कि नींद का साइकिल बिगड़ने पर भी डिप्रेशन हावी हो रहा है.

नींद का समय कम होने के कारण डेली रूटीन बिगड़ रहा है और ये बायोलॉजिकल क्लॉक को असंतुलित कर रहा है.

डिप्रेशन दूर करने के लिए फॉलो करें ये टिप्स (Tips for Depression)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल पर फोकस करना चाहिए.

सही डाइट और संतुलित लाइफस्टाइल को बनाए रखना चुनौती है लेकिन अभ्यास के जरिए इसे किया जा सकता है.

इसके तहत दिन में सात से आठ घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है.

दिन शुरु होने पर पानी जरूर पीएं और पूरे दिन हाइड्रेट रहना भी जरूरी है.

दिमाग को पॉजिटिव बनाए रखना भी डिप्रेशन से राहत दिला सकता है.

हेल्दी डाइट लेने से मेंटल हेल्थ में सुधार होता है.

डेली एक्सरसाइज की आदत डालें, ये शरीर और दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छी है.

सुबह मॉर्निंग वॉक या योग करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

एक्सरसाइज करने से दिमाग को शांति और स्फूर्ति मिलती है और इससे मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है.

अगर कामकाज में प्रेशर महसूस करते हैं तो चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें.

अपनी हॉबी के लिए समय निकालें और उन पर काम करें.

घर परिवार के बीच हंसने और बात करने के लिए भी टाइम का मैनेजमेंट करें.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.