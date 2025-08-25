विज्ञापन

किस विटामिन की कमी से बढ़ता है मोटापा?

मोटापा बढ़ने के पीछे सिर्फ ज्यादा खाना जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विटामिन डी और बी12 की कमी भी इसका बड़ा कारण हो सकती है. इनकी जांच करवाकर समय रहते मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है.

मोटापा बढ़ने की वजह सिर्फ डाइट नहीं, इन 2 विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

Vitamin Deficiency and Weight Gain: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ज्यादा खाते नहीं हैं, तब भी आपका वजन क्यों बढ़ रहा है? या फिर लगातार कोशिश करने के बाद भी आपका वजन क्यों कम नहीं हो रहा? इसका जवाब आपकी डाइट से ज्यादा आपके शरीर में विटामिन की कमी से जुड़ा हो सकता है. खासकर विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है और मोटापे का बड़ा कारण बन सकती है.

विटामिन डी की कमी से बढ़ सकता है वजन । what vitamin deficiency causes weight gain

  • विटामिन डी शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह फैट मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल बैलेंस दोनों को प्रभावित करता है. मोटापे से ग्रस्त लोग अक्सर धूप में कम समय बिताते हैं, जिससे उनके शरीर में विटामिन डी का स्तर घटने लगता है.
  • विटामिन डी की कमी से सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, जिससे नींद की समस्या बढ़ती है.
  • नींद पूरी न होने से क्रेविंग बढ़ती है और लोग ज्यादा खाते हैं.
  • यह हार्मोनल असंतुलन लाकर शरीर में फैट स्टोरेज को बढ़ावा देता है.
  • यानी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो वजन बढ़ना स्वाभाविक हो सकता है.
विटामिन बी12 की कमी और मोटापा । Does B12 cause weight gain

  • विटामिन बी12 शरीर की एनर्जी और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से शरीर में सुस्ती, थकान और एनर्जी की कमी महसूस होती है.
  • जब बी12 की कमी होती है, तो शरीर का फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है.
  • इससे कैलोरी बर्न कम होती है और चर्बी तेजी से जमा होती है.
  • इसके अलावा बी12 दिमाग और न्यूरल हेल्थ को सपोर्ट करता है. कमी होने पर आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं और मोटापा बढ़ने लगता है.
क्या करें? । Vitamin B12 and metabolism

अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है या फिर घट नहीं पा रहा, तो इसे सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज की कमी न समझें. बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से चेकअप करवाएं और शरीर में विटामिन डी और बी12 के स्तर की जांच करें. सही समय पर सप्लीमेंट और डाइट बदलाव से आप इस समस्या से बच सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

