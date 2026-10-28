करवाचौथ पर बाजार से न खरीदें पूजा की थाली, घर पर ऐसे करें डेकोरेट, छलनी पर लिखें पति का नाम

करवाचौथ पर पूजा की थाली, लोटा और छलनी का खास महत्व होता है. इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार के साथ पूजा की तैयारियां करती हैं. ऐसे में अगर आप बाजार से महंगी सजावटी थाली खरीदने के बजाय घर पर ही कुछ अलग बनाना चाहती हैं तो यूट्यूबर संगीता का DIY आइडिया आपके काम आ सकता है. उन्होंने वीडियो में बताया है कि कैसे स्टील की थाली पर लाल पेंट, रंगीन मोतियों, स्टोन, लेस और रेजिन की मदद से खूबसूरत लुक दिया जा सकता है. इतना ही नहीं, छलनी पर पति-पत्नी का नाम लिखकर इसे और भी खास बनाया जा सकता है.

स्टील की थाली को दें नया और खूबसूरत लुक

संगीता ने वीडियो में बताया कि सबसे पहले थाली की सतह को अच्छी तरह साफ कर लें. अगर थाली पर कोई स्टिकर या चिट लगी है तो उसे सावधानी से हटाएं. इसके बाद अपनी पसंद के रंग और डिजाइन के हिसाब से सजावट शुरू करें. थाली के किनारों पर बॉल चेन, छोटे स्टोन, मिरर वर्क और मोतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. आाप चाहें तो फूल-पत्तियों वाले डिजाइनन बनाकर थाली को पारंपरिक लुक भी दे सकती हैं.

छलनी पर लिखें पति का नाम

उन्होंने आगे बताया कि इस DIY का सबसे खास हिस्सा नाम वाली छलनी है. इसके लिए छलनी पर पहले चॉक या पेन से नाम और फूलों की डिजाइन बनाा लें. इसके बाद एंब्रॉयडरी थ्रेडड यानी कढ़ाई वाले धागे की मदद से डिजाइन तैयार करें. बीच में दिल या फूल बनाकर दोनों के नाम लिखे जा सकते हैं. मोतिियों और लटकन से सजावट करने पर छलनी और भी आकर्षक दिखेगी. इसी तरह लोटे पर भी थाली से मैच करती लेस और मोतियां लगाई जा सकतीी हैं.

वाटरप्रूफ बनाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

वीडियो में संगीता ने सजावट को सुरक्षित रखने के लिए रेजिन और हार्डनर का इस्तेमााल किया है. हालांकि, रेजिन का इस्तेमाल करते समय उत्पाद के निर्देशों का पाालन करना जरूरी है. इसे हवादार जगह पर इस्तेमाल करें, त्वचा और आंखों को संपर्क से बचााएं और जरूरत के मुताबिक सुरक्षा उपकरण पहनें. दोनों चीजों को बताई गई मात्रा में ही मिलाएं. रेजिन को पूरी तरह सूखने और ठीक होने का समय उत्पाद के निर्देशों के अनुसार दें. केवल ऊपर से सूखा दिखने का मतलब यह नहीं कि वह इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयाार है.

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घर पर बनाएं अपनी पसंद की डिजाइन

इसके अलावा, इस तरह आप करवाचौथ की थाली, लोटा और छलनी को एक ही रंग और थीम में सजाा सकती हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि डिजाइन अपनी पसंद से चुनी जा सकती है. हालांकि, रेजिन लगी थाली को पूजा की सामग्री या खाने के सीधे संपर्क में तभी लाएं, जब उत्पााद के निर्देश इसकी अनुमति देते हों.

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