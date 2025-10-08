सिर्फ 50 रुपये में ऐसे सजाएं अपनी पूजा की थाली, दिखेगी एकदम रॉयल, बस अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

विज्ञापन

Karwa Chauth Thali decoration: करवा चौथ पर नई थाली खरीदना जरूरी नहीं, थोड़ी क्रिएटिविटी से पुरानी थाली भी नई जैसी चमक सकती है. बस 50 रुपये का बजट और थोड़ा प्यार...बस, आपकी थाली तैयार है पूजा के लिए.

Karwa Chauth Thali Decoration:बिना नई खरीदे पुरानी थाली को बनाएं नई जैसी, देखकर सब करेंगे तारीफ

Karwa Puja Thali Decoration Ideas: करवा चौथ का त्योहार आते ही महिलाएं सजने-संवरने के साथ पूजा की थाली को भी सुंदर बनाना नहीं भूलतीं. आखिर ये थाली सिर्फ एक बर्तन नहीं होती, बल्कि इसमें भरी होती है प्यार, आस्था और व्रत की भावना, लेकिन क्या हर बार बाजार से नई थाली खरीदना जरूरी है? बिलकुल नहीं. आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ 50 रुपये (50 rupaye me thali sajaye) में घर की पुरानी थाली को नया लुक कैसे दे सकती हैं, वो भी इतनी खूबसूरती से कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये पुरानी थाली है.

50 रुपये में थाली सजाने का आसान तरीका (50 Rupaye Me Kaise Sajayen Karwa Puja Thali)

थाली सजाने के लिए आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। बस ये कुछ चीजें जुटा लीजिए-

  • गोटा-पट्टी और लेस.
  • ग्लू (फेविकोल).
  • प्लास्टिक या रबड़ फूल.
  • हल्दी, कुमकुम और चावल.
  • पुरानी स्टील की थाली.
  • इन चीजों से आप कुछ ही मिनटों में अपनी थाली को नया और ट्रेंडी लुक दे सकती हैं.
गोटा-पट्टी से बनाएं ट्रेडिशनल लुक (DIY puja thali ideas)

सबसे आसान और पॉपुलर तरीका है गोटा-पट्टी डेकोरेशन. थाली के किनारों पर गोल्डन या रेड लेस चिपकाएं और बीच में स्वास्तिक या ओम का डिजाइन बनाएं. ये तरीका देखने में बेहद खूबसूरत (Easy homemade puja thali decoration) लगता है और पूरे थाली को फेस्टिव टच देता है.

फूलों और रंगों से भरें खुशबू और खूबसूरती (Karwa Chauth thali decoration for 50 rupees)

अगर आप नेचुरल टच चाहती हैं, तो फूलों की पंखुड़ियों या प्लास्टिक फ्लावर्स का इस्तेमाल करें. बस ग्लू से हल्का लगाकर पंखुड़ियां थाली के किनारों पर चिपकाएं (karwa chauth decoration hacks). चाहें तो बीच में दीया या चौथ की चुनरी रखकर इसे और आकर्षक बना सकती हैं.

रंग, हल्दी और चावल से करें क्रिएटिव सजावट (Budget-friendly Karwa Chauth thali)

थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाएं और चावल के आटे का पेस्ट बनाकर थाली पर डॉट या बेल डिजाइन बनाएं, फिर उस पर हल्दी या कुमकुम छिड़कें. थाली (Karwa Chauth thali decoration ideas) सूखने के बाद इसका लुक देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगी.

वेलवेट पेपर और पेंट से दें मॉडर्न टच (How to decorate Karwa Chauth thali at home)

अगर आपको थोड़ा मॉडर्न लुक चाहिए, तो वेलवेट पेपर काटकर थाली के बीच में चिपका दें. किनारों पर छोटे मोती या राइस डॉट्स लगाएं. वहीं अगर आपको पेंटिंग पसंद है, तो रेड और व्हाइट कलर से थाली पर डिजाइन (purani thali ka decoration) बनाकर इसे पूरी तरह से यूनिक बना सकती हैं.

