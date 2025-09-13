काजल लगाने से बड़ी और खूबसूरत हो जाती हैं बच्चों की आंखें? जान लीजिए क्या है असली सच

Kajal For Baby Eyes: जब भी किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे प्यार करने वालों की कोई कमी नहीं होती, दादी से लेकर नानी और घर में मौजूद हर शख्स के लिए ये बेबी काफी प्यारा होता है. हर किसी का प्यार जताने का तरीका भी अलग होता है. कई लोग बच्चों की अच्छे से मालिश करते हैं और उन्हें तैयार करते हैं, इस दौरान वो उनकी आंखों पर भी खूब सारा काजल लगाते हैं. उनका कहना होता है कि ऐसा करने से बच्चे की आंखें सुंदर दिखती हैं. आज हम आपको इस बात की पूरी सच्चाई बताएंगे.

क्यों लगाया जाता है काजल?

बच्चों की आंखों पर काजल लगाने के अलग-अलग तर्क हैं. आमतौर पर बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं, उनका कहना होता है कि इससे बच्चों की आंखों को राहत मिलती है और वो ठंडी रहती हैं. वहीं ज्यादातर लोग काजल इसलिए लगाते हैं कि इससे बच्चे की आंखें बड़ी और सुंदर होंगीं. अक्सर आपने गांव और कस्बों में ऐसे बच्चों को देखा होगा.

क्या है सच?

अगर आप भी उन लोगों में हैं, जो छोटे से बच्चे की आंख को काले काजल से भर देते हैं तो जरा रुक जाइए. काजल लगाने से बच्चे की आंखें न तो बड़ी होती हैं ना ही सुंदर दिखने लगती हैं, बल्कि ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है. काजल लगाने के बाद आंखें भले ही बड़ी दिखती हों, लेकिन ये सिर्फ आंखों का एक धोखा होता है. असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता.

तमाम डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि काजल बच्चों की आंखों को खराब कर सकता है. इसमें लेड और खतरनाक केमिकल हो सकते हैं, जिससे आंखों में जलन और रैश हो सकता है. कुल मिलाकर बाहर से खरीदा गया काजल बच्चों की आंखों को हमेशा के लिए खराब कर सकता है. अगर आपको फिर भी अपने बच्चे को तैयार करते हुए काजल लगाना ही है तो आप घर में बने हुए काजल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये आंख के अंदर थोड़ा सा भी नहीं जाना चाहिए.