Parenting Tips: क्या आपका बच्चा दूसरों से मारपीट करता है, जानिए इससे निपटने का तरीका

Parenting Tips: आज के दौर में पेरेंटिंग (parenting) एक बड़ी चुनौती बन चुका है. बच्चों की परवरिश करते समय कई बातें ध्यान में रखनी होती हैं और खासकर उग्र और हिंसक बच्चों को मैनेज करना काफी कठिन हो जाता है. कई पेरेंट शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा (kids hitting others)दूसरे बच्चों को मारता है. बच्चा अगर अपने भाई बहन, दूसरे बच्चों या फिर खुद को भी मारता है तो ये हर तरह से गलत है. ऐसे में पेरेंट को कुछ खास तरीके अपनाकर बच्चे की इस आदत को सुधारना चाहिए. चलिए जानते हैं कि हिंसक बच्चे को कैसे सही बनाया जा सकता है.

श्रद्धा कपूर के ये 6 एथनिक लुक्स दिवाली के लिए हैं परफेक्ट, त्योहार की रौनक बढ़ जाएगी



बच्चा दूसरों के साथ मारपीट करता है तो तुरंत अपनाएं ये तरीके | How to prevent your kid to hitting others



अगर आपका बच्चा मारपीट कर रहा है तो सबसे पहले उसे शांत करने की जरूरत है. अगर वो किसी को मार रहा है तो उसे रोकें और उसे शांत करने की कोशिश करें. उसकी पीठ को हाथ से थपथपा कर उसे गले लगाएं और शांत रहने के लिए कहें. बच्चा तभी मारपीट करता है जब वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता है. ऐसे में कोशिश करें कि उसकी भावनाओं का पता लगाएं. उससे बात करें और पता करें कि वो क्यों अपसेट हो रहा है. उसकी फीलिंग को समझ कर बात को सुलझाया जाए तो बच्चा हिंसक नहीं होगा.

Photo Credit: istock



बच्चे की भावनाओं को समझें



कुछ लोग बच्चे के हिंसक होने पर उसे ही पीटना शुरू कर देते हैं. ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए. पलट कर बच्चे को मारना गलत है, इससे बच्चे के अंदर दबा गुस्सा और ज्यादा गहरा हो जाएगा और वो ज्यादा हिंसक होगा. इससे बेहतर है कि उसे समझाएं कि किसी को मारना गलत बात है. बच्चे को बताएं कि अगर गुस्सा आए तो वो मारपीट के अलावा किस और तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता है. अगर किसी ने उसका खिलौना छीन लिया है तो मारने की बजाय वो दूसरे किस तरीके से अपना खिलौना वापस ले सकता है, ये उसे बताएं. बच्चा क्रोध में है तो उसे शांत रहना सिखाएं. उसे लंबी सांस लेना, उस जगह से दूर जाना और बड़ों की मदद लेने के बारे में बताएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.