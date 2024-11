इन 5 लोगों को कभी नहीं पीना चाहिए हल्दी वाला दूध, फायदे की जगह सेहत को होगा भारी नुकसान

Turmeric milk disadvantages - यह बात हम सब जानते हैं के हमारे यहां हल्दी का दूध कितना मायने रखता है. अक्सर आपने अपने बड़ों को हल्दी (Turmeric) के दूध के फायदों के बारे में बात करते सुना होगा. हर कोई यह कहता है के हल्दी का दूध हमारी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है इसे हर बीमारी का रामबाण इलाज माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं की हल्दी का दूध हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है. जी हां, हल्दी का दूध (Milk) हर बीमारी का इलाज नहीं होता है. ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें हल्दी का दूध पीने से बचना चाहिए लेकिन वे लोग शायद इस बात से अनजान हैं की यह उनकी सेहत (turmeric side effects) को नुकसान भी पहुंचा सकता है. आइये जानते है की किन लोगों को हल्दी के दूध से परहेज (turmeric milk precautions) करना चाहिए.

Photo Credit: IStock





प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हो सकता है नुकसानदायक | harmful for pregnant women



प्रेग्नेंसी (pregnancy) के दौरान महिलाओं को कई तरह के परहेज रखने होते हैं. हल्दी का दूध फायदेमंद तो होता है लेकिन शायद प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नहीं। इस दौरान हल्दी दूध पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहद जरूरी है. जैसा की हम सब जानते हैं की हल्दी की तासीर गर्म होती है ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला इसे पीती है तो ब्लीडिंग (bleeding) होने का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही आपको यूट्रस(uterus) में दर्द की समस्या का भी सामना करना पद सकता है. इसके अलावा ब्रेस्टफीडिंग करने वाली महिलाओं को भी इसका सेवन करने से बचना (health benefits of turmeric) चाहिए.



आयरन की कमी का कारण बन सकता है हल्दी दूध | Turmeric milk can cause iron deficiency



हर रोज हल्दी वाला दूध अपनी डायट में शामिल करने से या खाने की हर चीज में हल्दी डालने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. यह आपके शरीर में आयरन की कमी कर सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी शरीर में आयरन अब्सॉर्ब करने में बाधा बनती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करना शरीर के लिए ठीक नहीं है.

Photo Credit: IStock





किन लोगों के लिए नुकसानदायक है हल्दी दूध | For whom is turmeric milk harmful?



जो लोग लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें हल्दी दूध का परहेज करना चाहिए. हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन तत्व लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही यह आपके के पाचन के लिए भी खराब हो सकता है. रोजाना इसका सेवन करने से एसिडिटी या पेट में सूजन जैसी समस्याएं भी हो सकती है. वहीँ लो बीपी वाले मरीजों को भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए. इसके अलावा जो लोग पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें भी इसका सेवन करने से बचना चाहिए. रोजाना हल्दी दूध पीने से आपको स्किन रैशेज जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं. इस बात का ध्यान जरूर रखें की हल्दी के दूध का ज्यादा फायदा सर्दी के मौसम में होता है इसलिए सर्दी में जरूरत के अनुसार इसका सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.