Relationship Tips: आमतौर पर ऐसा होता है कि जब सामने कोई खूबसूरत चीज दिख जाती है तो आपकी आंखें और दिमाग अपने आप ही उसकी ओर खींचे चले जाते हैं. कई बार हम अपने मन ही मन उसकी तारीफ कर लेते हैं तो कई बार साथ में बैठे किसी शख्स से उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन अगर सामने से कोई खूबसूरत महिला चली आ रही हो और आप शादीशुदा हो तो क्या करें? इस स्थिति में एक पुरुष को या महिला को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? इस बारे में ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है आइए जानते हैं.

क्यों खूबसूरत चीजें खींचती हैं ध्यान?

भारतीय समाज में शादी के 7 कसमों में एक कसम ये भी होती है कि है कि आप अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार होंगे और किसी पराई स्त्री या पुरुष पर नजर नहीं डालेंगे. लेकिन क्या साइकोलॉजिकली ऐसा करना संभव है?

इसका जवाब है जी नहीं. अगर कोई भी खूबसूरत चीज दिखती है तो स्वभाविक रूप से उसकी ओर हमारी निगाहें खिंची चली जाती हैं. चाहे ये कोई इंसान ही क्यों न हो. बाइलॉजिकली इंसान इसी तरह बना है कि वह खूबसूरत चीजों की ओर आकर्षित होता है.

शादीशुदा पुरुष या महिला क्या कर सकते हैं?

रास्ते में आते जाते या किसी शादी-पार्टी में आपको कोई खूबसूरत महिला या पुरुष दिख जाए तो आपकी नजर तो उस पर पड़ेगी ही, लेकिन इस स्थिति में खुद को संभालना है. साइकोलॉजिकली आपको उस सिचुएशन में बने नहीं रहना है. बल्कि खुद को उस स्थिति से निकाल लेना है.

जैसे अगर कोई खूबसूरत महिला या पुरुष आपको दिखता है तो आपकी नजर उसपर पड़ेगी ही. लेकिन इस दौरान आप अपनी रिश्ते की सीमाओं को जरूर याद रखें. ऐसा नहीं करना कि सब छोड़ छाड़ कर आप उसके पीछे चल दें. बल्कि आपको उस काम पर ध्यान देना है जो आप उस शख्स को देखने के पहले कर रहे थे.