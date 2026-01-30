Funny Dog Video : कुत्ता सबसे वफादार जानवर है. इंसान के सबसे करीब कुत्ता ही है. इसलिए कुत्ते इंसान को सबसे पहले और सबसे ज्यादा समझते हैं. उनके लाइफस्टाइल में खुद को ढाल लेते हैं और उनके साथ घूमना-फिरना और नाच गाना भी करते है. कुत्तों में एक खास बात यह है कि वह एंटरटेनमेंट के दौरान मालिक के साथ सबसे ज्यादा खुश होते हैं. डॉग खुशी में नाचने भी लगते हैं और वैसा रिएक्ट करने लगते हैं, जैसा वो देखते हैं.

इसका एक उदाहरण यह वीडियो है. इस वीडियो में एक टीवी, एक महिला और एक डॉग दिख रहा है. दीवार पर टीवी है और टीवी में बेली डांसर कमर मटका रही है. टीवी के सामने डॉग है, जो इस बेली डांसर पर नजर टिकाए हुए है. बेली डांसर को देख डॉग भी अपनी कमर मटका रहा है. चलिए जानते हैं म्यूजिक पर कुत्तों के डांस से जुड़े कुछ फैक्ट्स, जो आपको चौंका सकते हैं.

डॉग के डांस का वीडियो (Dog Dance Connection)

पहले इस वीडियो की बात करते हैं. वीडियो में आप कुत्ते के हाव-भाव पर ध्यान दें. उसका पूरा ध्यान टीवी में नाच रही महिला पर है. डॉग ने भी इस बेली डांसर से कम कमर नहीं मटकाई है. चंद सेकंड के इस वीडियो में बस इतना ही है, लेकिन अद्भुत है.

एक इंसान और बेजुबान जानवर के अंदर इतना कनेक्शन कोई छोटी बात नहीं है. लेकिन कुछ पल का यह वीडियो लाइफ को खुश करने का काम जरूर करता है और फिर मन ऐसे पलों को बार-बार देखने की कामना करता है. अब कुत्तों का म्यूजिक से क्या कनेक्शन है, चलिए वो भी जान लेते हैं.



किस म्यूजिक पर डांस करते हैं कुत्ते?

रिसर्च की मानें तो, इंसानों की तरह कुत्ते भी म्यूजिक को महसूस करते हैं और उन्हें एन्जॉय करते हैं. कुत्ते म्यूजिक पर सबसे पहले अपनी पूंछ हिलाकर डांस शुरू करते हैं, जिसे 'हीलवर्क टू म्यूजिक' कहा जाता है. कभी-कभी कुत्ता बिल्कुल इंसान की तरह डांस करने लगता है, जैसा इस वीडियो में देख सकते हैं.

म्यूजिक पर कुत्ते कूदते लगते हैं, पैरों के बीच से निकलकर करतब करने लगते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुत्तों को तेज और धमाकेदार म्यूजिक से डर लगता है. वो रेगे, सॉफ्ट और शास्त्रीय संगीत पर ही थिरकना पसंद करते हैं, क्योंकि हाई साउंड वाले म्यूजिक से उन्हें घबराहट होने लगती है.

अगर आप भी एक पेट लवर हैं, तो अपने पेट के साथ यह ट्राई करें. टीवी में डांस वीड‍ियो चलाएं और देखें कि वह कैसे र‍िएक्‍ट करता है. और हां, हमें कमेंट बॉक्‍स में बताना न भूलें.