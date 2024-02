क्या आप भी प्राइवेट पार्ट को साबुन से करती हैं साफ, तो हो जाइए सावधान हो सकते हैं कई नुकसान

साबुन से साफ करने से आपके योनि में मौजूद गुड बैक्टीरिया कम हो सकते हैं.

How to clean private part : शरीर के हर हिस्से की सफाई का खास ख्याल रखना पड़ता है. नहीं तो इंफेक्शन (Infection cause in private part) का खतरा बना रहता है. वैसे तो हम नहाते समय शॉवर जैल या फिर साबुन बॉडी पर लगाते हैं. इससे आपके शरीर में जमी गंदगी और मैल आसानी से निकल आती है और बॉडी फ्रेश रहती है. लेकिन ज्यादातर लोग प्राइवेट पार्ट की सफाई के लिए साबुन का इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है. आपको बता दें कि साबुन का यूज करने से आपको नुकसान हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं निजी अंग साफ करने का सही तरीका.

निजी अंगों को कैसे करें साफ - How to clean private parts