अंदर से इतना आलिशान है Hrithik Roshan का घर, अब हर महीने इतना किराया देंगी गर्लफ्रेंड Saba Azad, देखें Photos

Hrithik Roshan sea-facing Juhu home: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं. एक्टर पिछले तीन सालों से सबा आजाद को डेट कर रहे हैं. दोनों की कई तस्वीरें भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. अब, खबर है कि ऋतिक रोशन ने गर्लफ्रेंड सबा आजाद को अपना मुंबई के जूहू इलाके में स्थित लग्जरी सी-फेसिंग अपार्टमेंट किराए पर दिया है. आइए जानते हैं इसके लिए सबा कितना किराया देंगी, साथ ही एक नजर डालेंगे एक्टर के आलिशन अपार्टमेंट पर-

अंदर से कैसा दिखता है ऋतिक रोशन का घर?

बता दें कि ऋतिक रोशन के इस घर को आर्किटेक्ट आशीष शाह ने डिजाइन किया है. घर की थीम समुद्र से जुड़ी हुई है, साथ ही खिड़की से सीधे समुंदर का खूबसूरत नजारा दिखता है. ये घर करीब 3,000 स्क्वेयर फीट का है. घर के ज्यादातर हिस्से पर हल्के और न्यूट्रल रंगों का पेंट किया गया है.

घर में आर्ट का भी खास ध्यान रखा गया है. डाइनिंग एरिया में मशहूर पेंटर एस.एच. रजा की पेंटिंग लगी है. एक दीवार को व्हाइट ब्रिक लुक दिया गया है जिस पर ‘दाकू' नाम के आर्टिस्ट की ग्रैफिटी बनी है. इस दीवार पर प्रोजेक्टर से मूवी भी देखी जा सकती है. इसके अलावा एक्टर के घर में चॉकलेट वेंडिंग मशीन, फूसबॉल टेबल, बिलियर्ड्स टेबल जैसी चीजें भी हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया को दिए इंटरव्यू में ऋतिक ने इस घर की झलक दिखाई थी. अब, एक्टर ने अपने इस सी-फेसिंग अपार्टमेंट को गर्लफ्रेंड सबा आजाद को किराए पर दिया है. इसके लिए सबा आजाद हर महीने 75 हजार रुपये किराया देंगी. हालांकि, खबरों की मानें तो जिस लोकेशन में अपार्टमेंट है वहां का किराया 1-2 लाख के बीच है.