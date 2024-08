चेहरे पर रोज लगाइए दूध और जायफल, दूर हो जाएंगी स्किन से जुड़ी कई परेशानियां

Nutmeg and milk for Skin : स्वस्थ शरीर के साथ साथ खिला खिला चेहरा (skin care)खूब सुंदर दिखता है. कई बार देखभाल की कमी के चलते चेहरा नीरस और बेजान दिखने लगता है. चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ इसे पोषण देने के लिए जायफल नाम का मसाला काफी कारगर साबित होता है. आयुर्वेद में कहा गया है कि जायफल (nutmeg)को दूध (milk) के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की ना केवल चमक बढ़ती है बल्कि स्किन संबंधी कई दिक्कतें दूर हो जाती हैं. चलिए आज जानते हैं कि जायफल (nutmeg benefits for skin) त्वचा के लिए किस तरह फायदेमंद है और दूध के साथ मिलाकर इसे लगाने पर क्या क्या लाभ मिलते हैं.

त्वचा के लिए वरदान है जायफल nutmeg is very good for skin



जायफल स्किन की कई परेशानियों को दूर कर सकता है. इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसके अलावा जायफल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होने के कारण काफी फायदा करता है. इसमें एंटी फंगल और एंटी वायरल गुण भी पाए जाते हैं. जायफल में मिरिस्टिसिन पाया जाता है जो मुंहासे दूर करने में काफी कारगर होता है.





चेहरे को जवां और चमकदार बनाता है जायफल nutmeg and milk benefits for skin



जायफल में एंटी एजिंग गुण होते हैं. इसे दूध के साथ घिसकर चेहरे पर लगाने से ना केवल चेहरे की चमक बढ़ती है बल्कि झुर्रियां,पिगमेंटेशन और एजिंग के निशान भी कम हो जाते हैं. जायफल को दूध के साथ लगाने पर डेड स्किन निकल जाती है. इसे बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएट कहा जाता है. ये फेस की डेड सेल यानी मृत कोशिकाओं को साफ करके बंद रोमछिद्रों को खोल देता है ताकि त्वचा खुलकर सांस ले सके. इसके साथ साथ एक्ने, मुंहासे और ब्लैकहेड्स दूर करने में भी जायफल और दूध से काफी मदद मिलती है. जायफल एन्टी ऑक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण त्वचा को फ्री रेडिकल्स से भी बचाता है. जायफल को लगातार यूज करने से त्वचा की एजिंग की प्रोसेस धीमी हो जाती है और त्वचा लंबे समय तक जवां बनी रहती है.



कैसे बनाएं जायफल और दूध का पैक how to make nutmeg and milk face pack

बाजार से आपको जायफल का पाउडर मिल जाएगा. एक बाउल में एक चम्मच जायफल का चूर्ण लीजिए और इसमें एक ही चम्मच दूध मिला लीजिए. इसे अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर लगा लीजिए. करीब बीस मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी की मदद से चेहरे को धो लीजिए. इससे त्वचा को हाइड्रेशन और पोषण मिलेगा. त्वचा चमकदार, लोचदार और सुंदर दिखेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.