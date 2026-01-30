मोरिंगा जूस नहीं, इसके बीज हैं बालों का असली गेमचेंजर! हेयर ग्रोथ का सीक्रेट जानिए

Moringa (Sehjan) Seeds Benefits For Hair: बीते कुछ समय से लोगों के बीच में मोरिंगा यानि की सहजन को लेकर के खूब बातें हो रही है. पीएम मोदी भी इसका सेवन करते हैं और इसे एक ऐसा सुपरफूड कहा जा रहा है जो कई समस्याओं को दूर करने में लाभदायी साबित होता है. ये आपकी सेहत के साथ ही आपकी सुंदरता को निखारने में भी मदद करता है. बता दें कि मोरिंगा के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. सहजन को बीजों में जिंक, आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन A, E और C पाए जाते हैं, जो स्कैल्प और बालों की जड़ों के लिए बेहद जरूरी होते हैं. अगर आपने भी अभी सहजन की फली और पत्तियां खाने के फायदों के बारे में ही सुना है तो अब जानिए कि कैसे इसके सीड्स भी कितने लाभदायी हैं.

मोरिंगा के बीजों में पाया जाने वाला जिंक बालों की जड़ों को मजबूत करता है.

मोरिंगा के बीजों में पाया जाने वाला आयरन स्कैल्प में खून का बहाव बेहतर करता है.

मोरिंगा के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा-3 रूखापन और सूजन कम करता है.

बता दें कि इसके बीजों में पाए जाने वाले ये सभी पोषक तत्व एक साथ मिलकर बालों की ग्रोथ बढ़ाने, झड़ना कम करने और बालों को नेचुरली काला बनाने में मदद करते हैं. अगर आप बालों की ग्रोथ नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, तो मोरिंगा के बीज को अपनी हेयर केयर रूटीन में जरूर शामिल करें. तो चलिए जानते हैं इनको इस्तेमाल करने के तरीके.

मोरिंगा सीड ऑयल से स्कैल्प मसाज

मोरिंगा के बीजों का तेल बालों के लिए बहुत असरदार होता है. यह हल्का होता है, चिपचिपा नहीं होता और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

कैसे करें इस्तेमाल:



2 चम्मच मोरिंगा सीड ऑयल को हल्का गुनगुना करें. अब अपने बालों को सेक्शन में बांटकर स्कैल्प पर लगाएं. 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें और कम से कम 1 घंटे या फिर रात भर के लिए इसको बालों पर लगाकर छोड़ दें. इसके बाद माइल्ड शैंपू से बालों को धोकर साफ कर लें. हफ्ते में 2 बार इस तेल का इस्तेमाल करने से फर्क दिखने लगता है.

DIY मोरिंगा सीड हेयर मास्क

मोरिंगा बीज का पाउडर बालों को दोबारा जान देने में मदद करता है, खासकर अगर आपके बाल रूखे और कमजोर हो गए हैं तो.

इस मास्क को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच मोरिंगा बीज पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल या फिर दही और एक चम्मच शहद मिलानी है. अगर आप चाहें तो इसमें कुछ बूंद रोज़मेरी ऑयल की भी डाल सकते हैं.

कैसे करें इस्तेमाल

इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को बालों की लंबाई में लगाएं. लगभग 30 से 45 मिनट तक के लिए इसे लगाकर छोड़ दें और इसके बाद ठंडे पानी और माइल्ड शैंपू से बालों को धोकर साफ कर लें. ये मास्क स्कैल्प को शांत करता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और बालों के टूटने से बचाता है.

मोरिंगा बीज खाएं

अगर आप बाहर के साथ ही अपने शरीर को अंदर से पोषण देना चाहते हैं तो आप इन बीजों का सेवन भी कर सकते हैं. उसका असर बालों पर भी पड़ता है. मोरिंगा बीज खाने से शरीर को अंदर से पोषण मिलता है, जिससे बालों की सेहत बेहतर होती है.

कैसे करें सेवन

सुबह खाली पेट 1–2 बीज खाकर अपने दिन की शुरुआत करें. आप इनको चबाकर खा सकते हैं या फिर गुनगुने पानी के साथ निगल सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसके बीजों को पीसकर स्मूदी, सूप या सलाद में भी मिला सकते हैं. समय के साथ इससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है, हार्मोन संतुलन और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी है.

सावधानी: मोरिंगा बीज ताकतवर होते हैं. इसलिए इसका सेवन कम मात्रा से ही शुरू करें. गर्भवती महिलाएं या दवा ले रहे लोग डॉक्टर से सलाह लें.

मोरिंगा सीड हेयर रिंस

मोरिंगा से बना हेयर रिंस एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है.

बनाने का तरीका:

2 चम्मच कुचले हुए मोरिंगा बीज.

2 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें.

ठंडा होने दें और छान लें.

कैसे करें इस्तेमाल:

शैम्पू के बाद स्कैल्प और बालों पर डालें.

5 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

दूसरे हर्ब्स के साथ करें इस्तेमाल

मोरिंगा का सेवन अगर आप दूसरी नेचुरल चीजों के साथ भी कर सकते हैं. ये इसके रिजल्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं.

कुछ असरदार कॉम्बिनेशन:

मोरिंगा और मेथी: मोरिंगा के साथ मेथी का कॉम्बिनेशन डैंड्रफ को कम करने में मदद करता है, बालों की चमक बढ़ाता है.

मोरिंगा और प्याज का रस: बालों की ग्रोथ तेज करता है.

मोरिंगा और करी पत्ता: समय से पहले बालों को होने से रोकता है.

मोरिंगा और नारियल तेल: रूखे और फ्रिजी बालों को नमी देता है.

इनका इस्तेमाल तेल, मास्क या स्कैल्प टॉनिक की तरह किया जा सकता है.

मोरिंगा को बनाएं अपनी हेयर केयर आदत

मोरिंगा बीज को अपने हफ्ते की हेयर केयर रूटीन में शामिल करना एक सस्ता और नेचुरल तरीका है, जिससे बाल मजबूत और हेल्दी बनते हैं. आप चाहें तो इसका तेल लगाएं, मास्क लगाएं, खाने में लें या रिंस करें. आपको कुछ ही समय में इसके फायदे साफ नजर आएंगे. लगातार इस्तेमाल करने से आपको 4–6 हफ्तों में बालों में फर्क दिखने लगेगा.

मोरिंगा सीड ऑयल

मोरिंगा सीड ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसमें जिंक, आयरन, ओमेगा-9 फैटी एसिड और विटामिन A, E और C होते हैं. ये सभी मिलकर स्कैल्प को पोषण देते हैं, बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैल्प की सूजन कम करते हैं और बालों के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं. यह तेल हल्का होता है और स्कैल्प में अच्छे से समा जाता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल घने, लंबे और ज्यादा चमकदार दिखने लगते हैं.

