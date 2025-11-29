शादी के लहंगे को कैसे संभालकर रखें? यहां जान लें सही तरीका और टिप्स, रहेगा हमेशा नए जैसा

How to keep bridal lehenga and groom's suit: दूल्हे की शेरवानी और दुल्हन की शादी का लहंगा बहुत सारे इमोशन्स से जुड़ा होता है. बहुत कम चांस होते हैं कि ये कपड़े वापिस से पहने जाएं लेकिन लोगों को इन्हें संभालकर रखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. हालांकि, इनकी लोग ज्यादा केयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से समय के साथ-साथ कपड़ों की चमक फीकी पड़ जाती है. लेकिन अगर इन कपड़ों को सही तरीके से रखा जाए ये हमेशा नए जैसे ही दिख सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से ब्राइडल लहंगा और दूल्हे का सूट-शेरवानी सालोंसाल नए जैसी रहेगी और चमक भी कभी नहीं फीकी पड़ेगी.

1. स्टोर करने से पहले एम्ब्रॉइडरी करें चेक

दूल्हे के सूट-शेरवारी और दुल्हन के लहंगे पर हैवी एम्ब्रॉइडरी वर्क किया जाता है जो कभी-कभी बैठने-उठने के कारण खराब हो जाता है. इसी वजह से शादी के बाद जब भी आप अपने लहंगे को रखने जाएं तो पूरे आउटफिट को अच्छे से चेक कर लें. अगर आपको कुछ कमी नजर आती है तो उसे पहले सही करवा लें.

शादी के जोड़े को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखने के लिए आप उसे इस्तेमाल करने के बाद ड्राई क्लीन जरूर करवाएं. इसके अलावा अगर किसी प्रकार के दाग-धब्बे लग गए हैं तो उन्हें पहले साफ करवा दें. ध्यान रखें कि इन आउटफिट में हैवी एम्ब्रॉइडरी वर्क होता है जिस कारण प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग करवाना ही बेहतर माना जाता है.

शादी के लहंगे को प्लास्टिक बैग में रखने से बचना चाहिए. इसकी जगह आप कॉटन वाले स्टोरेज बैग का इस्तेमाल करें. इससे आपका ब्राइडल लहंगा लंबे समय तक नए जैसा रहेगा.

शादी के कपड़ों को सीधे धूप की रोशनी में रखने से बचना चाहिए. इन्हें हमेशा ड्राई और कूल जगह पर स्टोर करना ही अच्छा माना जाता है. दरअसल, सनलाइट से कपड़ों का रंग और चमक फीकी पड़ सकती है. इसके अलावा कपड़ों में ज्यादा फोल्ड न डालें, इससे सिलाई या एम्ब्रॉइडरी वर्क खराब हो सकता है.

एक बार स्टोर करने के बाद आप कम से कम 5-6 महीनों में एक बार अपने शादी के कपड़ों को जरूर चेक करते रहें. अगर आपको इस दौरान किसी तरह के दाग-धब्बे और फंगस नजर आता है तो इसे साफ कर लें या ड्राई क्लीन करवा लें.

