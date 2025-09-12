विज्ञापन

बच्चों की बिस्तर में पेशाब करने की आदत कैसे छुड़ाएं? हर मां-बाप को आजमाना चाहिए ये तरीका

Bed-wetting: बच्चों का बिस्तर गीला करना आम है, लेकिन माता-पिता के लिए यह बड़ी चिंता बन सकता है. सही भोजन, सोने की आदतें और धैर्य से इस समस्या को कम किया जा सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
बच्चों की बिस्तर में पेशाब करने की आदत कैसे छुड़ाएं? हर मां-बाप को आजमाना चाहिए ये तरीका
Bedwetting: रोज-रोज बच्चे कर देते हैं बिस्तर गीला? इस तरह छुड़ा सकते हैं आदत

How to stop bedwetting permanently:  छोटे बच्चों का बिस्तर गीला करना आम बात है। लेकिन जब बच्चा 5–6 साल का हो जाए और रात में नींद में बार-बार पेशाब कर दे, तो यह आदत माता-पिता के लिए तनाव का कारण बन जाती है। कई पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि आखिर इस आदत को कैसे बदला जाए. डॉक्टरों के अनुसार, 2–3 साल की उम्र तक बच्चों का दिमाग और मूत्राशय (bladder) पूरी तरह विकसित नहीं होता, इसलिए वे रात में पेशाब रोक नहीं पाते, लेकिन अगर बच्चा 6–7 साल की उम्र तक भी बिस्तर गीला करता है, तो घरेलू उपाय आज़माना ज़रूरी है. अगर फिर भी सुधार न हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

सोने से पहले किन गलतियों से बचें (bachchon ka bistar geela karna)

  • शाम के बाद बच्चों को मीठे ड्रिंक्स और नमकीन स्नैक्स न दें.
  • रात 8 बजे के बाद पानी या अन्य तरल पदार्थ देने से बचें.
  • बच्चे को सुलाने से पहले टॉयलेट जरूर करवाएं.
  • ये आसान आदतें बिस्तर गीला करने की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं.

बिस्तर गीला रोकने के लिए क्या खिलाएं (Stop bed wetting in 7 days)

कुछ घरेलू खाद्य पदार्थ बच्चों की इस समस्या को कम करने में मददगार होते हैं:-

  • छुहारा (Dates): सोने से पहले 1–2 छुहारे खिलाने से बच्चे का मूत्राशय मजबूत होता है.
  • अखरोट और किशमिश: रोजाना 2 अखरोट और 8–10 किशमिश खिलाने से बच्चे की bedwetting की आदत धीरे-धीरे कम हो जाती है.
Latest and Breaking News on NDTV

कब करें डॉक्टर से सलाह? (bedwetting problem solutions)

अगर बच्चा 7 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करता है या दिन के समय भी बार-बार पेशाब की समस्या रहती है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. यह किसी छिपी हुई स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bedwetting, Bedwetting Causes, Bedwetting Home Remedies, Bedwetting Treatment At Home, Bedwetting Treatment
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com