घर में हो गई बहुत सारी छिपकलियां, इन 5 नेचुरल तरीके से भगाएं दूर

बारिश का मौसम आते ही घर में छिपकलियों की संख्या अचानक बढ़ती हुई नजर आने लगती है. दीवारों, रसोई और कमरे के कोनों में बार-बार दिखाई देने वाली छिपकलियां कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं. वैसे तो घरों में दिखने वाली छिपकलियां आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाती और मच्छरों, मक्खियों व छोटे कीड़ों को खाकर घर को साफ रखने में मदद करती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इन्हें अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते. अगर आप भी बिना किसी केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किए इन्हें घर से दूर रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान और प्राकृतिक उपाय आपकी मदद कर सकते हैं. इनमें इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें आपके घर में ही आसानी से मिल जाएंगी. चलिए आपको बताते हैं 5 ऐसे नेचुरल तरीके, जिनसे छिपकलियों को बिना नुकसान पहुंचाए घर से दूर रखा जा सकता है.

अंडे के छिलके

छिपकलियों को दूर भगाने के लिए अंडे के छिलकों का उपाय काफी लोकप्रिय माना जाता है. माना जाता है कि अंडे की गंध छिपकलियों को पसंद नहीं आती, इसलिए वे ऐसी जगहों से दूर रहने की कोशिश करती हैं. इसके लिए अंडों के साफ और सूखे छिलकों को खिड़कियों, दरवाजों और उन जगहों पर रख दें जहां आपको अक्सर छिपकलियां दिखाई देती हैं. यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक है और इसमें कोई खर्च भी नहीं आता. हालांकि, गंध कम होने पर हर कुछ दिनों में छिलकों को बदलते रहें.

लहसुन और प्याज का स्प्रे

लहसुन और प्याज की तेज गंध भी छिपकलियों को दूर रखने में मदद कर सकती है. छिपकलियां अपनी सूंघने की क्षमता का काफी इस्तेमाल करती हैं, इसलिए उन्हें ऐसी तीखी गंध वाली जगहें पसंद नहीं आती. इसके लिए कुछ लहसुन की कलियां या एक प्याज को काटकर पानी में कुछ घंटों के लिए भिगो दें. बाद में इस पानी को छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे खिड़कियों, दरवाजों और छिपकलियों के आने-जाने वाली जगहों पर छिड़कें.

काली मिर्च या लाल मिर्च का स्प्रे

काली मिर्च और लाल मिर्च की तेज गंध छिपकलियों को पसंद नहीं होती. यही वजह है कि इनका स्प्रे छिपकलियों को घर से दूर रखने में मदद कर सकता है. इसके लिए काली मिर्च या लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिलाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें. फिर इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोनों, अलमारियों के किनारों और उन जगहों पर छिड़कें जहां छिपकलियां अक्सर दिखाई देती हैं. मिर्च की तेज खुशबू और असर छिपकलियों को उस जगह से दूर रहने के लिए मजबूर कर सकता है. यह एक आसान और प्राकृतिक तरीका माना जाता है.

पुदीना और नीलगिरी

पुदीना और नीलगिरी की तेज खुशबू भी छिपकलियों को पसंद नहीं आती. इसलिए इन्हें घर के आसपास रखने से छिपकलियां दूर रह सकती हैं. आप खिड़की के पास गमले में पुदीने का पौधा लगा सकते हैं या फिर पुदीना और नीलगिरी के एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें दरवाजों, खिड़कियों और कोनों में डाल सकते हैं.

मोर पंख

मोर पंख का इस्तेमाल लंबे समय से भारतीय घरों में छिपकलियों को दूर रखने के लिए किया जाता रहा है. माना जाता है कि मोर छोटे सरीसृपों का शिकार करते हैं, इसलिए छिपकलियां मोर पंख देखकर उस जगह से दूर रहना पसंद करती हैं. इसके लिए घर की खिड़कियों, दरवाजों, अलमारियों या उन जगहों पर मोर पंख रख दें जहां छिपकलियां ज्यादा दिखाई देती हैं.

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