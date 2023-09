डिलीवरी के बाद पड़ गए हैं स्ट्रेच मार्क्स, इन घरेलू नुस्खों की लें मदद, दूर होंगे निशान

Home Remedies For Stretch Marks: स्ट्रेच मार्क्स दूर करने का ये है घरेलू नुस्खा.

Remedies For Stretch Marks: कहा जाता है मां बनना स्त्री के लिए दुनिया का सबसे सुखद एहसास होता है. ऐसे में उनके शरीर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं. खासकर डिलीवरी के बाद उनके शरीर में होने वाले स्ट्रेच मार्क्स. महिलाओं में प्रेगनेंसी (how to remove stretch marks after pregnancy) के बाद अक्सरस्ट्रेच मार्क देखने को मिलते हैं और यह आम बात है. प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के शरीर पर काफी खिंचाव (remove stretch marks) आ जाता है जिसकी वजह से ये निशान हो जाते हैं. लेकिन अगर यह निशान खत्म ना हो तो काफी बुरे दिखते हैं. अगर आपके भी गहरे निशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहती हैं तो बस इन घरेलू (home remedies to remove stretch marks) उपाय को आजमा कर देखिए. 15 दिनों के अंदर स्ट्रेच मार्क्स गायब होने लगेंगे.

स्ट्रेच मार्क्स दूर करने का घरेलू नुस्खा | Home Remedy To Remove Stretch Marks